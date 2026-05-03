Alemannia Essen lässt Federn: "Genug gute Chancen herausgespielt"

Fobiri erzielte die beiden Treffer für Alemannia Essen. – Foto: Markus Becker

Mit dem 2:2 gegen die DJK Adler Union Frintrop schwinden auf Seiten von Alemannia Essen die Chancen auf den Bezirksliga-Aufstieg. In den übrigen vier Spielen müsste Tabellenführer Preußen Eiberg noch mindestens fünf Punkte liegenlassen.

Frintrop antwortete im direkten Gegenzug. Ein langer Ball landete bei Björn Schraven, der zunächst noch am Pfosten scheiterte. Die Situation blieb jedoch am Leben und Jason Neu platzierte die Kugel von außerhalb des Strafraums ins Eck (33.). Lange Schläge auf die Abwehrkette waren auf Seiten der Hausherren auch in der zweiten Hälfte das gewinnbringende Rezept. Bei einem solchen schaltete Alessio Berrini den Bruchteil einer Sekunde schneller als sein Gegenspieler, fand sich plötzlich alleine vor dem Tor und schloss cool zur Führung ab (56.). In der Folge stemmte sich die Alemannia noch einmal gegen die drohende Niederlage, konnte dabei erneut auf Fobiri zählen, der für den Ausgleich sorgte (80.). Doch dabei sollte es bleiben. Somit wächst aus Sicht von Essen der Rückstand auf Tabellenführer Eiberg auf fünf Zähler an.

Zunächst verlief es für die favorisierten Gäste noch ganz nach Plan. Kwabena Fobiri hatte nach einem Pass in den Strafraum zu viel Platz und überwand Keeper Joel Kloßek mit einem Abschluss aus spitzem Winkel (31.). Seinen Treffer feierte der Außenspieler auch mit einem kleine Tänzchen.

Hakan: "Der Gegner hat sich den Punkt verdient“

Alemannia-Trainer Serhat Hakan zeigte sich nach der Partie zwiegespalten: "Schmerz empfinden wir keinen, warum auch? Meine junge Mannschaft spielt eine überragende Saison.“ Gleichzeitig ärgerte er sich über das verpasste Erfolgserlebnis: "Heute hat es nicht geklappt, von daher sind wir natürlich enttäuscht.“

Sein Team habe "genug gute Chancen herausgespielt, um das Spiel zu entscheiden“, doch Frintrop hielt mit großem Einsatz dagegen. "Der Gegner hat alles rausgehauen, um jeden Zentimeter gekämpft – sie haben sich den Punkt verdient“, gesteht Hakan ein.

Die Aufstiegshoffnungen sind beim Übungsleiter merklich getrübt: "Mathematisch ist Eiberg nicht durch. Aber ich glaube nicht mehr, dass sich diese erfahrene Mannschaft das noch in den letzten vier Spielen nehmen lässt."

Die Marschroute für den Saisonendspurt ist dennoch klar: "Wir wollen weiterhin alles gewinnen. Viele meiner jungen Spiele konnten sich in dieser Saison sehr gut weiterentwickeln. Das wollen wir weiterhin fördern und ausbauen."

DJK Adler Union Frintrop II – Alemannia Essen 2:2

DJK Adler Union Frintrop II: Joel Kloßek, Simon Wanning, Leonard Kewitz, Lukas Wahl, Jason Nau (77. Lukas Rotthäuser), Linus Schwarze, Björn Schraven (48. Jan Sander), Noah Brechmann, Niklas Günter (89. Marco Schoofs), Tim Petrat (62. Maximilian Rustemeyer), Alessio Berrini - Spielertrainer: Julian Büddeker - Trainer: Udo Jonetat

Alemannia Essen: Samer Kouki, Melih Turan, Mehmet Öztürk, Maximilian Danquah, Genart Ferizi, Kwabena Fobiri, Oluwatosin Elijah Owolabi, Marcel Wischnat, Denis Katsani, Dominik Milaszewski, Shawn Simon - Trainer: Serhat Hakan - Co-Trainer: Recep Aker

Schiedsrichter: Mike Stamm (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Kwabena Fobiri (31.), 1:1 Jason Nau (33.), 2:1 Alessio Berrini (56.), 2:2 Kwabena Fobiri (80.)