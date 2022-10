Ehrang lässt 100 mitgereiste Fans jubeln Rheinlandliga: Der Aufsteiger legt in Salmrohr einen souveränen Offensiv-Auftritt hin und jubelt über einen verdienten 3:0-Erfolg. Ein Einwechselspieler überrascht dabei binnen weniger Minuten. VIDEOINTERVIEWS

Bereits neun Minuten vor Schluss der Partie im Salmtalstadion skandierten die 100 mitgereisten Ehranger Fans lautstark: „Auswärtssieg, Auswärtssieg.“ Nach dem Treffer von Michael Hensel zum 0:3 (nach seinem neunten Treffer zählt der Angreifer zu den treffsichersten Akteuren der Liga) war der Derbysieg für die FSG in trockenen Tüchern.

Dabei war Salmrohr zunächst aktiver und erwischte den besseren Start, ließ aber zwei gute Gelegenheiten ungenutzt. Gästetrainer Kevin Schmitt nahm früh eine taktische Umstellung vor, die der 33-Jährige später so erklärte: „Abgesehen von den ersten 20 Minuten geht der Sieg in Ordnung für uns. Es geht auf meine Kappe, dass wir aufgrund der Größe des Feldes zu Beginn ein bisschen passiv und nicht griffig genug waren. Nach der Korrektur wurden wir aktiver, haben das Spiel in den Griff bekommen und verdient gewonnen.“ Ehrang/Pfalzel agierte ab Mitte der ersten Hälfte offensiver und lief den Gegner früher an.

Kevin Schmitt, Trainer der FSG Ehrang/Pfalzel: