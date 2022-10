Egenburger Unentschieden gegen Olching II

Nach dem hart erkämpften 2:0-Erfolg beim SV Haspelmoor stand für den VfL Egenburg die Heimpartie gegen den SC Olching II auf dem Plan. Gegen die bisher noch punktlosen Gäste sollte die bisher noch durchwachsene Heimbilanz aufpoliert werden. Personell hatte der VfL einige Ausfälle zu verzeichnen, man musste weiterhin auf Spielertrainer Franko Berglmeir und Tobi Bogenhauser verzichten, ebenso fielen Andi Widmann und Mario Thurner aus. Thomas Berglmeir nahm angeschlagen nur auf der Bank Platz. Dafür kehrten Max Berglmeir und Martin Naßl zurück.

Die Egenburger begannen das Spiel dann durchaus schwungvoll und hatten mehr Ballbesitz. Die ganz großen Torchancen wollten sich dabei aber zunächst nicht einstellen, die beste Chance vergab Ales Szczepurek als er nach einer Ecke von Michael Berglmeir knapp neben das Tor köpfte. Mitte der ersten Hälfte dezimierten sich die Gäste dann durch eine Unsportlichkeit selbst. Was den Hausherren aber in die Karten spielen sollte, drehte sich dann aber zunächst ins Gegenteil. Der VfL schläfrig in der Defensivbewegung, was die Gäste eiskalt zum 0:1 nutzten. Lang mussten die Hausherren dem Rückstand aber nicht hinterherlaufen. Keine fünf Minuten nach dem Olchinger Treffer köpfte Max Berglmeir eine Ecke von Michael Berglmeir Richtung langer Pfosten, wo Hannes Zech goldrichtig stand und zum Ausgleich einköpfte. Damit ging es in die Pause.