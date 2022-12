Fünf EM-Spiele werden 2024 im Düsseldorfer Stadion ausgetragen - die Vorfreude ist groß. – Foto: Getty Images

Düsseldorf: Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft Nach der Weltmeisterschaft in Katar steht mit der Europameisterschaft 2024 das nächste Fußball-Großereignis an. Bei einer Befragung gaben viele Teilnehmer an, sich auf Düsseldorf als Spielort zu freuen.

Fast 90 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage freuen sich auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Düsseldorf. Dies sei eine der Kernaussagen einer fünfwöchigen Bürgerbefragung, wie die Stadt am Montag mitteilte. Konkret gaben 88 Prozent der Befragten an, sich auf die Spiele in der Landeshauptstadt zu freuen. Fünf Spiele von Europas größtem Fußballturnier sollen im Sommer in zwei Jahren in Düsseldorf ausgetragen werden.

An der Umfrage nahmen nach Angaben der Stadt rund 2389 Bürger teil. Für die zehnminütige Online-Befragung hatten unter anderem die Düsseldorfer Euro-2024-Botschafterin und Frauen-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Turnierdirektor Philip Lahm sowie Oberbürgermeister Stephan Keller geworben. Ziel der Befragung war es, Präferenzen, Meinungen und Ideen von Düsseldorfern in den Planungsprozess zu integrieren. Der Fokus lag dabei weniger auf dem Stadionbesuch, sondern auf der gesamten Turnierphase und den Erlebnissen in und um die offiziellen Fan-Zonen. So ging es in der Umfrage beispielsweise um Nachhaltigkeit, präferierte Anreisewege, Wünsche und Anregungen zum möglichen Rahmenprogramm in den Fan-Zonen sowie die Wichtigkeit eines vielfältigen Verzehrangebots. Außerdem wurden Austauschmöglichkeiten mit anderen Fans oder Auftritte von lokalen Düsseldorfer Künstlern thematisiert. Die Ergebnisse der Befragung werden Anfang 2023 im Rahmen eines Besuchs von DFB und UEFA in Düsseldorf präsentiert und im Nachgang veröffentlicht.