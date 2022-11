Im Hinspiel wusste die Nürnberger U23 gegen die Würzburger Kickers mit 2:0 zu überzeugen. Dieses Mal wird die Partie wohl weniger klar enden... – Foto: Wolfgang Zink

"Druck liegt bei den Kickers": Nürnberg II will Würzburg ärgern... 21. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Tabellenführer Haching zu Gast in Illertissen +++ Heimstetten empfängt Vilzing +++ Schnüdel vs. Buchbach

Nachdem die Nürnberger U23 bereits am vergangenen Regionalliga-Spieltag gegen Aubstadt das Topspiel ausfechten durfte, sind die Mittelfranken an diesem Samstag schon wieder maximal gefordert. Diesmal bestreitet die Fiel-Truppe, die derzeit auf Platz drei der Tabelle rangiert, beim Rangzweiten Würzburger Kickers die Spitzenpartie in der "Champions-League der Amateure". Das Hinspiel konnte die Club-U23 mit 2:0 für sich entscheiden. Des weiteren treffen Aubstadt und Pipinsried aufeinander (Hinspiel: 5:2 für die Rhön-Grabfelder), Illertissen und Unterhaching (Hinspiel: 4:0 für die Oberbayern), Rain und Hankofen (Hinspiel: 1:0 für die Niederbayern), Buchbach und Schweinfurt (Hinspiel: 1:1), Heimstetten und Vilzing (Hinspiel: 3:2 für die Oberpfälzer) sowie Fürth II und Eichstätt (Hinspiel: 4:0 für die Mattes-Truppe). Am Sonntag dann spielt Türkgücü gegen Wacker im ATS-Sportpark in Heimstetten. Bei beiden Teams läuft's momentan nicht ganz so gut wie erwartet. Während die Münchener, die das Stadion-Problem nun endlich gelöst zu haben scheinen, ihre zwei letzten Partien verloren haben, wartet Burghausen sogar schon seit vier Spielen auf den erlösenden Dreier...

Morgen, 14:00 Uhr FV Illertissen Illertissen SpVgg Unterhaching Haching 14:00 PUSH

Holger Bachthaler (Trainer FV Illertissen): "Natürlich sind wir krasser Außenseiter, aber das waren wir im Pokal gegen die Löwen auch, haben sie dann aber geschlagen. Unterhaching ist natürlich vom Personal her eine echte Herausforderung, das hat aber auch seinen Reiz. Das Spiel der Sturmreihe Hobsch-Fetsch ist darauf ausgelegt, den Ball früh in die Spitze zu spielen, da müssen wir hellwach sein. Es kommt darauf an, als Mannschaft gut gegen den Ball zu arbeiten, defensiv konsequent zu sein. Bei eigenem Ballbesitz ist es wichtig, die Fehlerquote zu minimieren." Personalsituation: Lediglich Marco Gölz wird fehlen, der wegen seiner Ampelkarte aussetzen muss - ansonsten sind alle Mann fit.

Morgen, 14:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten DJK Vilzing DJK Vilzing 14:00 live PUSH

Roman Langer (Co-Trainer SV Heimstetten): "Wir versuchen uns mit dem guten Gefühl, das wir uns in den beiden vergangenen Trainingswochen geholt haben, zurück zu kämpfen. Vilzing ist ein starker Gegner, der in den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt hat. Wir wissen um unsere Situation. Die Mannschaft ist gefordert eine Reaktion zu zeigen. Wir glauben fest daran, dass wir das Feld von hinten aufrollen können - und wollen am Wochenende direkt damit anfangen." Personalsituation: Fabio Sabbagh ist wieder im Mannschaftstraining - ob's fürs Wochenende reicht, bleibt abzuwarten; die Langzeitverletzen sind weiterhin nicht einsatzfähig; Josef Eibl (Trainer DJK Vilzing): "Wir schauen nicht auf den Tabellenplatz des Gegners, sondern konzentrieren uns auf unser Spiel, das gewiss ein enges werden wird. Heimstetten besitzt vor allem in der Offensive starke Qualitäten, was die bisherige Torausbeute belegt. Wir wollen jedenfalls unsere kleine Serie weiter ausbauen und auf keinen Fall verlieren." Personalsituation: Jim-Patrick Müller fehlt gelb-gesperrt, ebenso die bekannten Langzeitverletzten; zudem stellen sich erneut einige krankheitsbedingte Fragezeichen.

Petr Ruman (Trainer SpVgg Greuther Fürth II): "Eichstätt spielt Fußball ohne Gnade, knallhart und ergebnisorientiert. Sie setzen alles daran, Punkte zu holen – spielen aggressiv gegen den Ball und pressen gut. Auch bei Standards sind sie sehr gefährlich, da müssen wir auf der Hut sein und clever agieren.“ Personalsituation: Tyron Duah und Nikolas Hofmann befinden sich weiter im Aufbautraining, Maximilian Hirschmann ist weiterhin im Reha-Programm nach seinem Kreuzbandriss. Markus Mattes (Trainer VfB Eichstätt): "Wir können mit Selbstvertrauen in die Partie gehen. Die Serie hat uns sehr gut getan. Wir wissen dennoch, was da auf uns zukommen wird. Vor einigen Wochen waren wir Tabellenletzter - deswegen tun wir gut daran, niemanden in der Liga zu unterschätzen. Fürth hat seit Saisonbeginn eine deutliche positive Entwicklung genommen. Gegen Bayern haben sie verdient gewonnen, das jüngste Spiel in Pipinsried ein sehr abgeklärter Auftritt. Das wird definitiv eine harte Nuss für uns." Personalsituation: Definitiv nicht dabei sein wird Julian Kügel nach seiner Verletzung im Bayern-Spiel; Jonas Halbmeyers Einsatz ist noch fraglich ob seiner muskulären Entwicklung; ansonsten fehlen die Langzeitverletzten Jonas Fries, Philippe Bauer und Johannes Mayer; vier, fünf Spieler konnten während der Woche aufgrund einer kleinen Erkältungswelle nicht trainieren - hier könnten sich noch einige Fragezeichen ergeben;

Morgen, 14:00 Uhr TSV Aubstadt Aubstadt FC Pipinsried Pipinsried 14:00 PUSH

Victor Kleinhenz (Trainer TSV Aubstadt): "Der Gegner ist eine Wundertüte - wir wissen nicht wirklich, was da auf uns zukommt. Aber wir werden es machen wie jede Woche: Wir konzentrieren uns primär auf unser Spiel. Es geht darum, dass wir die durchaus ansprechende Leistung vergangene Woche in Nürnberg bestätigen - und für noch mehr Torgefahr sorgen. Wir wollen unser Heimspiel natürlich gewinnen, um weiterhin Abstand zur gefährlichen Zone herzustellen." Personalsituation: Fehlen wird weiterhin Christopher Bieber (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Christian Köttler (Sehnenriss in der Hand); noch offen ist der Einsatz des erkrankten Leon Heinze; ansonsten: Marvin Weiß steht nach seinem Außenbandriss (mit dreimonatiger Auszeit) möglicherweise wieder im Kader. Tarik Sarisakal (Sportlicher Leiter FC Pipinsried): "Aubstadt hat viel Qualität, mit viel Wucht und schnellen Außenläufern. Eine robuste Mannschaft, die sehr schwer zu spielen ist. Die Trainingswoche ist nach der vergangenen Horror-Woche gut verlaufen. Die Mannschaft ist ein Stück weit in der Bringschuld. Neu-Trainer Ati Lushi ist eine Gallionsfigur, eine Legende in Pipinsried, einer der Aufstiegshelden von 2017. Er ist sehr beliebt und kennt einen Großteil der Mannschaft. Mit-Trainer Herbert Paul ist nach seiner Kreuzbandverletzung wieder weitestgehend fit. Co-Trainer Enver Maltas ist ein sehr engagierter junger Kollege, der bereits in der U19 des FC Ingolstadt gearbeitet hat. Alle sind gut miteinander befreundet. Ich unterstütze das Trainerteam. Primär ist wichtig, dass nun Ruhe einkehrt und dass wir die Euphorie aus der Trainingswoche mit nach Aubstadt nehmen, um etwas Zählbares zu holen." Personalsituation: Bernard Mwarome ist angeschlagen, die Einsätze von Benedikt Lobenhofer und Marin Pudic (beide erkrankt) entscheiden sich kurzfristig.

Marco Wildersinn (Trainer Würzburger Kickers): "Nürnberg ist eine recht junge Mannschaft, die aber recht reif spielt. Sie haben klare Muster, die wir im Hinspiel schon erkannt hatten - und diese Muster haben sie nach wie vor drauf. Es wird im Spiel darum gehen, dass wir unsere Muster auf den Platz bekommen und unsere Stärken zur Geltung kommen. Wir brauchen das Mannschaftskollektiv, um Nürnberg nicht in oder an unsere Box zu lassen, vor allem nicht in den Umschaltmomenten, da haben sie uns im Hinspiel weh getan. Das heißt, wir werden schon im eignen Ballbesitz gut organisiert sein müssen und eine gute Restverteidigung stellen, um Konter möglichst schnell zu unterbinden.“ Personalsituation: Wegmann und Aksu fehlen verletzt, Kurzweg und Röthlein fallen krankheitsbedingt aus. Thomas Hüttner (Teammanager 1. FC Nürnberg II): "Wir haben eine super Lauf und freuen uns auf das Spiel. Wir fahren völlig unbeschwert nach Würzburg, können dort befreit aufspielen. Der Druck liegt wohl eher bei den Kickers, da tut jeder Ausrutscher im Kampf um den Tabellenthron mit Haching weh. Nichtsdestotrotz wollen wir etwas Zählbares mitnehmen, ob's ein Punkt oder ein Dreier wird, bleibt abzuwarten. Die Trauben hängen hoch, wir müssen eine Topleistung vorne und hinten abrufen." Personalsituation: Yoon-Sang Hong sollte einsatzbereit sein; Simon Joachims hat mit dem Training begonnen - ob's für Samstag reicht, wird sich kurzfristig zeigen; ansonsten sind alle an Bord.

Marcel Thallinger (Trainer TSV Buchbach): "Wir hatten gegen Haching gut verteidigt - das wollen wir auch gegen Schweinfurt, das über einen guten Kader und gute individuelle Klasse verfügt, beweisen. Adam Jabiri und seine Kollegen in der Offensive gilt es in den Griff zu bekommen. In dem Spiel traue ich uns - in Kombination mit einer positiven Energie - alles zu. In Buchbach ist es für Schweinfurt nicht leicht zu bestehen - wir wollen unsere Kampfkraft und unsere körperliche Robustheit auf den Platz bekommen." Personalsituation: Samed Bahar, Daniel Muteba und Moritz Sassmann fallen aus, genauso wie die Langzeitverletzten Kelmendi und Spitzer; hinzu kommt Tobias Sterr (Bänderriss, fällt aus bis zur Winterpause); Christian Gmünder (Trainer 1. FC Schweinfurt 05): "Wir wollen den Dreier holen. Buchbach hätte die letzten zwei, drei Spiele auch gewinnen können - bei uns ist's ähnlich gelaufen. Gegen Rain war unser schwächstes Spiel. Daher treffen hier nicht die beiden Teams der Stunde aufeinander. Für die Zuschauer wird's wohl kein Leckerbissen, sondern eher ein Fight auf einem Platz, der nicht ganz so schön zu bespielen ist. Es geht darum, mit Arbeit und Willen, das Ding auf unsere Seite zu reißen." Personalsituation: Zu den bisherigen vier Langzeitverletzten sind mit Marco Zietsch und Benjamin Hadzic noch einmal zwei dazugekommen, die dieses Jahr nicht mehr antreten werden. Der Einsatz weiterer Spieler steht noch auf der Kippe.

So., 13.11.2022, 14:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün SV Wacker Burghausen SV Wacker 14:00 PUSH