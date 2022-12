Dritter Platz für Großenenglis beim Ahnataler Bandenturnier Martin-Elf sichert sich dritten Rang in Ahnatal +++ Lena Martin und Josefine Fölsch treffen +++ Remis gegen Turniersieger SG Ahnatal

Beim Hallenturnier traten mit der MSG Landau/Wolfhagen, der SG Neuenstein sowie Gastgeber SG Ahnatal, der gleich mit zwei Mannschaften vertreten war, drei Ligakonkurrenten der Viktoria zum Bandenkick nach dem Modus Jeder-Gegen-Jeden an. Direkt im ersten Spiel traf Großenenglis mit der SG Ahnatal I auf den Topfavoriten, der auch direkt früh mit zwei Treffern in Führung ging. Doch trotz des Rückstandes zeigte die junge Truppe von Übungsleiterin Viola Martin eine ansprechende Leistung und belohnte sich zunächst mit dem Anschlusstreffer durch Lena Martin. Zwei Minuten vor Ende der Partie markierte Josefine Fölsch mit einem platzierten Distanzschuss den verdienten Ausgleich. In der Schlussphase verhinderten Abwehrchefin Marie Böth und Keeperin Cassandra Diehl den erneuten Rückstand. Vorne hätte Lena Martin mit der letzten Aktion beinahe den Siegtreffer erzielt. Ein guter Start in das Turnier für die Borkenerinnen.

Im zweiten Spiel haderte Großenenglis mit der Chancenverwertung und musste sich der MSG Landau/Wolfhagen knapp mit 0:1 geschlagen geben. Besser lief es im dritten Turnierspiel gegen die SG Neuenstein. Auch gegen die Mannschaft aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg war die Viktoria spielbestimmend und erspielte sich einige gute Chancen. In der 7. Minute war es erneut Spielmacherin Lena Martin, die zum 1:0 traf. Martin legte noch den zweiten Treffer nach. Erst in der letzten Sekunde kam Neuenstein zum 1:2-Endstand.

Im letzten Spiel gegen die zweite Mannschaft der SG Ahnatal ging es um den zweiten Platz. Hierfür benötigte Großenenglis aber einen Sieg. Und die Anfangsphase bestimmte auch die Blau-Weißen aus dem Borkener Stadtteil. Immer wieder war es Lena Beyer, die über die Außenposition die Angriffe ankurbelte. Einzig das Tor fehlte dem Martin-Ensemble. Nach einem Missverständnis in der TuS-Abwehr ging Ahnatal in der 8. Minute in Führung. Keine 120 Sekunden später legten die Gastgeberinnen das 2:0 nach. Mehr wie der Anschlusstreffer durch Lena Martin war nicht mehr drin für Großenenglis, was im Abschlusstableau den dritten Rang bedeutet.