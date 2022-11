Dorfbuam gefordert: Franken-Goliath trifft auf niederbayerischen David 20. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Die SpVgg Hankofen-Hailing empfängt die Würzburger Kickers

Die beiden Regionalliga-Mannschaften, die da am Samstagnachmittag (Anstoß: 14 Uhr) aufeinandertreffen, könnten - was die Voraussetzungen betrifft - wohl unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite der mit namhaften Profis gespickte Traditionsverein aus Unterfranken, der in der vergangenen Saison noch in Liga drei gekickt hat. Auf der anderen der Dorfclub aus der 4.000-Seelen-Gemeinde Leiblfing in der niederbayerischen Provinz, der gerade seine erste Spielzeit in Bayerns höchster Amateur-Fußballiga bestreitet.

"Einfach stark, wie sie in den Strafraum hineinkombinieren", gerät Hankofen-Hailings Trainer Heribert Ketterl regelrecht ins Schwärmen, wenn es darum geht, die Stärken des nächsten Gegners, der Würzburger Kickers, zu beschreiben. "Genauso stark agieren sie bei Standards - da sind sie brandgefährlich."

Satte 60 Tore hat die Truppe von Trainer Marco Wildersinn bis dato erzielt - so viele wie kein anderes Team der Liga (dahinter folgt Nürnberg II mit "nur" 43 Treffern). "Wir müssen über die gesamte Zeit hellwach bleiben und schauen, sie möglichst weit vom Tor weg zu halten", gibt Ketterl die Marschrichtung vor. "Das ist der Plan - mal schauen, inwieweit uns das gelingt."

Im Hinrundenspiel in der Flyeralarm-Arena, wo im Jahr zuvor noch der HSV und Schalke 04 aufgelaufen waren, schafften die "Dorfbuam" ein aus Sicht vieler Beobachter überraschendes 1:1-Unentschieden, "indem wir die Räume dicht gemacht haben und relativ gut in die Zweikämpfe gekommen sind", blickt der 62-Jährige zurück - und ergänzt. "So konnten wir auch spielerisch Akzente nach vorne setzen. Nach diesem Rezept wollen wir wieder vorgehen - freilich in dem Wissen, dass Fußballer wie Zaiser, Sané, Junge-Abiol und Franjic absolute Hochkaräter sind".