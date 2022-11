Dirk Tegethoff: „Abgeschlossen ist die Entwicklung nie“ Kreisligatipp: Der Trainer des FC Wallbach wirft einen Blick auf die Partien des zwölften Spieltags

Am vergangenen Spieltag rückte der FC Wallbach auf den ersten Tabellenplatz in der Kreisliga A, Staffel Ost, vor. Die drei Punkte gegen Nöggenschwiel bekam der Ex-Bezirksligist allerdings am grünen Tisch zugesprochen, da sich der Gegner außerstande sah, eine Mannschaft zu stellen. FCW-Trainer Dirk Tegethoff verrät im fupa-Kreisligatipp seine Sicht auf die Entwicklung der Mannschaft und schätzt die Begegnungen des zwölften Spieltags ein.

fupa: Herr Tegethoff, in der vergangenen Woche hat der FC Wallbach die Tabellenführung übernommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie über die Spielabsage gegen Nöggenschwiel eher enttäuscht waren. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Dirk Tegethoff: Was heißt „enttäuscht“? Sicher, wir hätten gerne gegen Nöggenschwiel gespielt und wären gerne im Rhythmus geblieben. Aber wenn Nöggenschwiel nicht genug Spieler hatte, dann ist das eben so. Wir wollten die Begegnung erst noch verlegen, aber für Nöggenschwiel wäre nur ein Termin im neuen Jahr in Frage gekommen. Für uns wäre das zu spät gewesen. Am Ende hat Nöggenschwiel entschieden, dann lieber nicht anzutreten. Für uns war das natürlich etwas blöd, wir sind dadurch etwas aus dem Rhythmus gekommen.

fupa: Haben Sie das Wochenende dennoch nutzen können?

Tegethoff: Leider nein, denn die Absage kam zu kurzfristig, als dass wir mitten in der Saison einen anderen Gegner gefunden hätten. Wir haben auch nicht trainiert und stattdessen den Spielern frei gegeben. Am Dienstag und Donnerstag gab es wieder Training, und dann geht’s weiter.

fupa: Nun geht es zum SV Blau-Weiß Murg, der sich mit zuletzt fünf Siegen in Folge empfohlen hat. Was für ein Gegner erwartet Ihre Mannschaft?

Tegethoff: Murg hat sich nach einem eher schwachen Saisonstart in den letzten fünf Spielen souverän präsentiert. 26:9 Toren in den letzten sechs Spielen zeigen, dass uns eine sehr gefestigte Mannschaft erwartet, ein spielerisch sehr starker Gegner. Wir sind zudem auch keine Mannschaft, die sich durch die Runde spielt, und haben derzeit Verletzungssorgen: Nachdem sich unser Torwart Ramon Winkler im Spiel gegen Bad Säckingen einen Fingerbruch zugezogen hat, fällt nun auch unser Ersatztorwart Luca Seidel aus. Er hat sich im Training das Knie verdreht und bereits am Donnerstag einen MRT-Termin. Dass er so schnell einen Termin bekommen hat, zeigt, wie schwer die Verletzung womöglich ist. Bis Ende der Hinrunde stehen wir ohne Torwart da. Es könnten unser Torwarttrainer oder der Torwart der zweiten Mannschaft hineinrücken. Aktuell haben wir noch keine Lösung, aber wir werden noch eine finden.

fupa: Womit waren Sie im bisherigen Saisonverlauf besonders zufrieden?

Tegethoff: Die Trainingsleistung war sehr überzeugend – die Spieler sind immer sehr fleißig, und wir hatten auch immer genügend Spieler im Training. Das ist unser Pluspunkt, weswegen wir da stehen, wo wir stehen. Wir haben neun neue Spieler in die Mannschaft integriert. So wie wir die Spiele gestalten, befinden wir uns auf einem guten Weg. Mein Co-Trainer Ismail Palit sind aktuell sehr zufrieden, auch mit den internen Entwicklungen im Verein.

fupa: Wo steht die Mannschaft in ihrer Entwicklung?

Tegethoff: Wir hatten sehr junge Spieler, und dazu haben wir einige erfahrene Spieler gewonnen, die die Jungen mit führen. Unsere Hauptaufgabe als Trainer war es, die richtige Mischung zu finden. Die Mannschaftsteile greifen inzwischen immer besser ineinander, das Spiel wird immer besser. Beim Spiel gegen Waldhaus (2:0-Auswärtssieg für den FC Wallbach, Anm. d. Red.) war die Entwicklung, was die Ruhe am Ball und die Spielintelligenz angeht, schon ziemlich weit. Aber abgeschlossen ist die Entwicklung nie – es gibt immer Baustellen, an denen wir feilen können.

Dirk Tegethoffs Spieltag-Tipps:

SV Blau-Weiß Murg – FC Wallbach

Samstag, 14.30 Uhr

Tippe ich natürlich sehr ungern. Ich habe Murg zwei-, dreimal gesehen. Wenn wir aufsteigen oder oben mitspielen möchten, müssen wir auch dort bestehen. Ich gehe von einem knappen Sieg aus. Ein exaktes Ergebnis möchte ich hier nicht tippen, das ist nicht mein Ding.

FC Schlüchttal – SV Rheintal

Samstag, 14.30 Uhr

Schlüchttal konnte ich beim Auswärtsspiel in Murg beobachten, da hat mir die Mannschaft sehr gut gefallen. Gegen Rheintal haben wir bereits gespielt und 5:0 gewonnen, allerdings war Rheintal damals noch sehr dezimiert. Mittlerweile haben sie auch gute Ergebnisse geholt. Dennoch denke ich, dass sich Schlüchttal mit 3:1 durchsetzt.

FC Bergalingen – SV Stühlingen

Sonntag, 14.30 Uhr

Stühlingen hat unter der Woche mit 6:1 gegen Grießen gewonnen. Man hat gemerkt, dass ihr Topstürmer (Adelin Oborocianu) zurück ist. Bergalingen ist eine intakte, starke Mannschaft, gegen die wir auch zwei, drei Tore zu hoch gewonnen haben. Daheim sind sie stets gefährlich. Deswegen gehe ich von einem 2:1-Heimsieg aus.