Diese A-Ligisten sicherten sich am Wochenende die Meisterschaft!

Die Sportgemeinschaft Oberschelden kehrt nach über 20 Jahren in die Bezirksliga zurück. – Foto: SG Oberschelden

Zuvor standen bereits der VfB Marsberg (Hochsauerlandkreis), der SV Ararat Gevelsberg (Hagen, A2), der VfR Borgentreich (Höxter), Suryoye Paderborn (Paderborn), der SV Hochlar 28 (Recklinghausen, A2), der SV Germania Hauenhorst (Steinfurt), der SC Bünde (Herford), der Blasheimer Sportclub (Lübbecke), der SC Falke Saerbeck (Tecklenburg), die SV Boele-Kabel (Hagen, A1), der VfB Altena (Lüdenscheid), Union Lüdinghausen (Ahaus/Coesfeld, A2), die SG Belle-Cappel-Leopoldstal (Detmold), KF Sharri Dortmund (Dortmund, A1), der TuS Holzen-Sommerberg (Dortmund, A2), die DJK Adler Feldmark (Gelsenkirchen), der SV Spexard (Gütersloh), der VfB Börnig (Herne) und der TuS Altenberge (Münster, A2) als A-Liga-Meister fest.

Kreisliga A1 Ahaus/Coesfeld: SC Südlohn Mit einem Offensivspektakel hat sich der SC Südlohn den Titel in der Kreisliga A1 Ahaus/Coesfeld gesichert und folgt Union Lüdinghausen aus der Parallelstaffel in die Bezirksliga.

Die Steilvorlage für die vorzeitige Meisterparty lieferten gleichzeitig die SF Ammeloe, die Südlohns Verfolger GW Lünten mit 5:1 überraschend deutlich in die Knie zwangen, sodass Südlohn ein Punkt gereicht hätte. Doch es wurde deutlich: Mit 8:0 schoss der SC Südlohn den Tabellenvierten FC Vreden 52 aus dem eigenen Stadion und brannte passend zum Meisterstück ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Damit gelingt dem SC Südlohn der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga Staffel 11, aus der man im letzten Sommer als Aufsteiger direkt wieder abgestiegen war.

Kreisliga A Beckum: DJK Vorwärts Ahlen Nach zehn Jahren in der Kreisliga ist die DJK Vorwärts Ahlen zurück in der Bezirksliga. Mit einem Vier-Punkte-Vorsprung gegenüber Fortuna Walstedde bekamen die Ahlener am vorletzten Spieltag ihren ersten Meisterschafts-Matchball, den Vorwärts mit Mühe verwandelte. Im Lokalduell bei der FSG Ahlen lag die Mannschaft von Robin Grosch trotz früher 1:0-Führung lange zurück, erkämpfte sich in Überzahl aber schließlich ein 3:2-Auswärtssieg, der den Titel perfekt machte. Zur neuen Saison dürfte es für Vorwärts Ahlen in die Bezirksliga Staffel 7 gehen, wo Stadtrivale ASK Ahlen als Meister und Aufsteiger in die Landesliga feststeht und für Vorwärts bald Lokalduelle mit der SpVg Oelde und der SG Sendenhorst warten.

– Foto: DJK Vorwärts Ahlen

Kreisliga A Iserlohn: ASSV Letmathe Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen die SF Hüingsen II sicherte sich der ASSV Letmathe die Iserlohner A-Liga-Krone. Nachdem man Anfang Mai das wegweisende Topspiel gegen Verfolger VTS Iserlohn mit 3:1 für sich entscheiden konnte, ist der Allgemeine Spiel- und Sportverein mittlerweile auf acht Punkte enteilt. 2023 war die achtjährige Bezirksliga-Ära der Blau-Weißen mit dem Abstieg in die Kreisliga geendet. Nach zwei Jahren ist Letmathe also zurück, dann dürfte es wieder in die Bezirksliga Staffel 6 gehen, in der überwiegend Teams aus dem Hagener Raum zuhause sind.

– Foto: ASSV Letmathe

Kreisliga A Lippstadt: SuS Cappel Den direkten Wiederaufstieg hat auch der SuS Cappel gepackt. Den ersten Matchball hatten die Grün-Weißen schon am vergangenen Spieltag bei RW Horn (1:2) liegen lassen, gegen den VfL Hörste-Garfeln machte Cappel schließlich Nägel mit Köpfen und fuhr einen 3:0-Heimsieg ein, sodass der Fünf-Punkte-Vorsprung von der DJK SpVg Mellrich nicht mehr einzuholen ist. Der SuS Cappel war im vergangenen Sommer nach sieben Jahren aus der Bezirksliga abgestiegen. Die wahrscheinlichste Lösung ist wohl die Eingruppierung in die schon erwähnte Staffel 7, aus der mit dem SuS Bad Westernkotten II, dem FC Mönninghausen und dem SV Geseke alle drei Absteiger aus dem Fußballkreis Lippstadt kommen.

– Foto: SuS Cappel