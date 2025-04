Der SV Ararat Gevelsberg feierte am Wochenende den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. – Foto: SV Ararat Gevelsberg

Neben Marsberg: Auch dieses Team feierte am Sonntag den A-Liga-Titel! Der Fußballkreis Westfalen hat seit Sonntag zwei A-Liga-Meister, einer davon muss aber noch einen entscheidenden Schritt gehen. Verlinkte Inhalte Kreisliga A2 Hagen SV Ararat G.

Als der VfB Marsberg am vergangenen Sonntag (13. April) als frisch gebackener Meister der Kreisliga A Hochsauerland in Hallenberg schon die Aufstiegsshirts überstreifen durfte und zum Jubelfoto ansetzte, lief im über 140 Kilometer entfernten Gevelsberg noch die über zehn Minuten lange Nachspielzeit zwischen dem SV Ararat Gevelsberg und dem FC SW Silschede in der Kreisliga A2 Hagen.

Dabei war die Begegnung spätestens nach dem 4:1 für Spitzenreiter Ararat in der 72. Minute entschieden, doch das aufziehende Gewitter in der Region Hagen, das in der beheimateten Bezirksliga für zwei Spielabbrüche sorgte, sorgte dafür, dass die Partie lange unterbrochen werden musste. Anders als seine Kollegen in der Bezirksliga pfiff Schiedsrichter Tobias Stiebeling die Partie hingegen nochmal an und Ararat Gevelsberg erhöhte nicht nur auf 5:1 und 6:1, sondern feierte im Anschluss auf die langersehnte Meisterschaft, die nach dem 24. Spieltag perfekt war, da der Vorsprung von Verfolger RW Ennepetal-Rüggeberg trotz des 3:1-Siegs beim FSV Gevelsberg II nicht mehr einzuholen war.

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr SV Ararat Gevelsberg SV Ararat G. FC Silschede FC Silschede 6 1 Abpfiff Entsprechend groß war die Freude über den größten Erfolg in der 35-jährigen Vereinshistorie bei Trainer Ishak Aykoc: "Diese Situation ist unglaublich, ich und der gesamte Verein, wir sind gerade einfach nur glücklich", so Aykoc nach Abpfiff in der "WAZ".