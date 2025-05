Diese A-Ligisten sicherten sich am Wochenende die Meisterschaft!

Nachdem der SCB am vergangenen Wochenende spielfrei hatte, reichte nun am Sonntag ein einziger Punkt gegen RW Kirchlengern II um die Meisterschaft endgültig einzutüten. Und getreu nach dem Motto "Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss" konnten nach dem 1:1 an der Waldstraße die Kronkorken knallen lassen.

Der SC Bünde steigt zum ersten Mal in der jungen Vereinsgeschichte in die Bezirksliga auf. – Foto: Niklas Gessat

Kreisliga A Lübbecke: Blasheimer Sportclub

Dem Blasheimer Sportclub war die Meisterschaft seit letzter Woche auch nur noch rein theoretisch zu nehmen. Mit einem Vorsprung von 15 Punkten auf Preußen Espelkamp II ging der Sportclub in den viertletzten Spieltag, an dem ein Punkt zur fixen Meisterschaft reichte.

Da Espelkamp II im Parallelspiel gegen den OTSV Preußisch Oldendorf sogar seine vierte Niederlage in Serie kassierte, war das Ergebnis des Ligaprimus aber zweitrangig. Am Ende schlug der BSC den SSV Preußisch Ströhen knapp mit 1:0 und baute seine Tabellenführung dadurch auf einen Vorsprung von 18 (!) Punkten aus.

Damit schaffte die Elf von Trainer Kilian Rolfs den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Ein letztes Ziel dürfte es sein, die Saison ungeschlagen zu beenden. Mit nur zwei Verlustpunkten zählt der BSC zu einem der besten A-Ligisten in Westfalen.

Kreisliga A Tecklenburg: SC Falke Saerbeck

Den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga hat auch der SC Falke Saerbeck geschafft. Falke war ebenfalls mit einem 15-Punkte-Polster in den 26. Spieltag gegangen, musste also lediglich einen Punkt einfahren um sämtliche Zweifel aus dem Weg zu schaffen.

Am Ende untermauerte Saerbeck mit einem souveränen 6:1-Kantersieg gegen die Reserve von Eintracht Mettingen seine Qualitäten als Spitzenmannschaft und durfte mit Kaltgetränken und Aufstiegsshirts die Rückkehr in die Überkreislichkeit feiern. Möglich, dass es im Sommer dann wieder in die Bezirksliga Staffel 12 geht, aus der man im letzten Jahr nur wegen eines fehlenden Punktes bitter abgestiegen war.