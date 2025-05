Diese A-Ligisten sicherten sich am Wochenende die Meisterschaft!

Kreisliga A Lüdenscheid: VfB Altena

Ihre Bezirksliga-Rückkehr ausgiebig gefeiert hat der VfB Altena, der nach dem Abstieg 2006 ganze 19 Jahre auf den Aufstieg zurück in die Achtklassigkeit warten musste und in den letzten drei Jahren immer als Vizemeister knapp am Titel scheiterte. Ausgerechnet das Topspiel der Lüdenscheider A-Kreisliga wurde dabei zum Zünglein an der Waage.

Mit einem Vorsprung von sechs Zählern und einer großen Fangruppe waren die Burgstädter zum Nattenbergstadion von Rot-Weiß Lüdenscheid gereist. Es war ein Spiel mit Höhen und Tiefen, die frühe Altenaer Führung von Jannik Benger (10.) konterte der Bezirksliga-Absteiger durch einen Doppelpack von Niklas Schnepper noch vor der Halbzeit und drehte die Partie auf ein 2:1 für RWL.

Doch der VfB bewies nach Wiederanpfiff seine Qualitäten eines Spitzenteams und in Person von Marcel Schönrath (52.) nicht für den Ausgleich, sondern ging nach dem Treffer von Hasan Yildiz knapp zehn Minuten später mit 3:2 erneut in Führung, die bis zum Abpfiff bestehen blieb.

"Nach so vielen Jahren ist das einfach nur überragend. Wir haben es so lange versucht, sind in den letzten Jahren immer so knapp gescheitert. Dieser Aufstieg ist völlig verdient. Und heute Abend reißen wir Altena ab“, so Altenas Torhüter und Sportlicher Leiter Lars Nielsen nach Spielende dem Lokalmedium "come-on.de".

Meistertrainer Christian Weiß, der sich im Sommer in Richtung Arnsberger A-Ligisten SSV Küntrop verabschieden wird, freute sich: "Heute ist der Tag der Tage, wir waren in der Rückrunde so konstant. Es hat so viel Bock gemacht mit dieser Mannschaft. Die Erleichterung ist riesig. Ich bin einfach nur stolz und glücklich."