Diese A-Ligisten sicherten sich am Wochenende die Meisterschaft!

Der VfB Borgentreich hat am 25. Spieltag der Kreisliga A Höxter Nägel mit Köpfen gemacht und die direkte Rückkehr in die Bezirksliga perfekt gemacht.

Dass Borgentreich in Steinheim die vorzeitige Meisterschaft feiern durfte, liegt aber auch an der Schützenhilfe, die der TuS Lüchtringen leistete. Die wiederum schlugen den einzig verbleibenden Verfolger SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe mit 3:2. Die SG hätte zwingend gewinnen müssen um die rechnerische Chance aufrechtzuerhalten.

Nun hat der VfR Borgentreich einen Vorsprung von 17 Punkten auf die SG Stahle/Albaxen und kann nicht mehr vom Thron gestürzt werden. In der vergangenen Saison war Borgentreich nach sieben Saisons in Folge mit nur einem Zähler Rückstand aus der Bezirksliga Staffel 3 abgestiegen, in die es ab Sommer auch wieder gehen dürfte.

Kreisliga A Paderborn: Suryoye Paderborn

Deutlich spannender ging es am Paderborner Niesenteich zugange, wo sich Suryoye Paderborn dank eines knappen 2:1-Sieges in Topspiel gegen den SV 21 Brenken zum Meister und Bezirksliga-Aufsteiger krönte.

Suryoye, die im Vorhinein mit Hüpfburgen und Fußball-Dart zum Sportplatz geladen hatten, ging per Blitzstart durch Torjäger Kevin Gulba bereits in der zweiten Spielminute in Führung. Der 32-Jährige war es auch, der in der 38. Minute mit dem zweiten sehenswerten Treffer auf 2:0 stellte (hier der ausführliche Liveticker zum Nachlesen).

Doch es wurde tatsächlich nochmal spannend, als Brenken nach einer guten Stunde vom Punkt aus für den Anschluss und eine hitzige Schlussphase sorgte, in der allerdings nichts mehr passieren sollte.

Damit kehrt Suryoye Paderborn nach sieben Jahren in die Überkreislichkeit zurück. Ab Sommer dürfte es aller Voraussicht nach ebenfalls in die Bezirksliga Staffel 3 gehen.

Kreisliga A2 Recklinghausen: SV Hochlar 28

Vier Spieltage vor Schluss hat sich der SV Hochlar 28 die Meisterschaft in der Kreisliga A2 Recklinghausen gesichert. Gegen den Tabellenachten SC Marl-Hamm musste allerdings ein Platzverweis und Strafstoß als "Dosenöffner" her.

Dem SV Hochlar hätte ein Unentschieden zwar gereicht, trotzdem war die Erleichterung auf Seiten der Hausherren groß, als Toptorjäger Justin Buth den fälligen Elfmeter in der 68. Minute verwandelte.

Der SC Marl-Hamm brach daraufhin ein und Hochlar schoss einen 5:0-Kantersieg heraus. Der Jubel über die erste erste A-Liga-Meisterschaft seit elf Jahren war groß, gefeiert wurde in Hochlar mit Meistershirts, Konfettikanonen und Kaltgetränken. Eingruppiert werden dürften die Blau-Weißen in Bezirksliga Staffel 9.

Kreisliga A Steinfurt: SV Germania Hauenhorst

Einen Dankesgruß an die Liga dürfte spätestens jetzt auch Germania Hauenhorst senden, die bei Borussia Emsdetten II einen 3:1-Sieg einfuhren, die vorzeitige Meisterschaft auch allerdings dank des Patzers von Verfolger Fortuna Emsdetten, die beim FSV Ochtrup (1:3) die dritte Niederlage in Folge kassierte, feiern durfte.

Eine Standardsituation in der 17. Minute fungierte für Hauenhorst zum Brustlöser: Nach einem Eckball stand Kapitän Jürgen Heckmann goldrichtig und nickte zur 1:0-Führung ein, die Jens Bäumer nach einer halben Stunde ausbaute.

Wie im Paderborner Topspiel war es allerdings auch hier wieder ein Elfmeter, der die Spannung in die Partie brachte. Emsdettens Westfalenliga-Kicker Noah Afiemo, der zum ersten Mal bei der Borussia-Reserve aushalf, ließ sich nicht zweimal bitten und sorgte für den 1:2-Anschluss. Doch sämtliche Zweifel bereinigte Jonas Klasing mit dem Treffer zum 3:1 in der 90. Minute.

Somit kehrt Germania Hauenhorst nach dem Abstieg 2022 in die Bezirksliga, aller Voraussicht nach in die Staffel 12, zurück.