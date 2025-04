Diese 31 Teams haben sich auf die Regionalliga West beworben

Um 15.30 Uhr endete am Montag die Bewerbungsfrist zur neuen Saison in der Regionalliga West. Wer auf eine Lizenz hofft, musste bis zum Montagnachmittag seine Unterlagen form- und fristgerecht beim Westdeutschen Fußballverband (WDFV) einreichen. Ein Verein ist sogar mit zwei Teams vertreten.

KFC Uerdingen und der 1. FC Düren haben sich beworben

Der 1. FC Düren, der sich im Insolvenzeröffnungsverfahren befindet, und der KFC Uerdingen, der seit Dienstag offiziell in der Insolvenz ist, haben sich trotzdem auf die neue Saison in der Regionalliga West beworben. Insbesondere im Fall von Düren darf daran gezweifelt werden, ob der FCD im Falle des sportlichen Klassenerhalts in der Liga bleiben würde. Schließlich hat der Verein nach aktuellem Stand keine Mannschaft, der gesamte Kader kündigte am Montag fristlos. Ob und wie die Partie beim Wuppertaler SV am Samstag bestritten werden soll, ist fraglich.