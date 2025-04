Wie geht es beim 1. FC Düren weiter?

Bis zum Montag hätte der Verein 100.000 Euro benötigt, um den Spielbetrieb im April fortzusetzen. Entsprechende Zahlungseingänge blieben aus. So kam es zur Massen-Kündigung der Spieler, des Trainerteams und von Matuschyk. Ein notwendiger Schritt, wie der Ex-Bundesliga-Spieler der Aachener Zeitung erklärte : „Jetzt ging es für alle nur noch um finanzielle Schadensbegrenzung.“ Denn nur mit einer fristlosen Kündigung am Montag, 31. März 2025, hatten die Arbeitnehmer noch die Chance, das Insolvenzgeld rückwirkend ab Januar zu erhalten. Ohne diese Maßnahme wären die Betroffenen zumindest für den Jänner leer ausgegangen.

Aktuell hat der FCD noch die Option, mit seiner Landesliga-U23, mit seiner Mittelrheinliga-U19 oder einem Mix aus beiden Teams die restlichen sechs Partien über die Bühne zu bringen. „Wir sind in Gesprächen und bereiten uns auf alle Eventualitäten vor", teilte Luca Lausberg, Trainer der Landesliga-Truppe des 1. FC Düren, der Aachener Zeitung mit. Für die Talente aus der Landesliga und Mittelrheinliga wäre das eine einmalige Chance. Viele würden unverhofft zum Regionalliga-Debüt kommen, aber hinter der sportlichen Sinnhaftigkeit gehört ein dickes Fragezeichen.

Regionalliga-Fortsetzung: Geld für die Vereinskassen, sportlich ohne Wert

Wuppertal steckt ebenso wie Eintracht Hohkeppel, gegen das Düren am letzten Spieltag antritt, im Abstiegskampf. Dass Dürens Nachwuchs gegen die Profi-Teams etwas holt, ist eher ausgeschlossen. Stattdessen könnten beide Klubs im Abstiegsrennen nicht nur vermeintlich drei leichte Punkte holen, sondern auch ihr Torverhältnis merklich aufbessern. In einem engen Rennen um den Ligaverbleib könnte ein Kantersieg gegen Düren einem Bonuspunkt gleichen. In der kommenden Woche soll der MSV Duisburg an der Westkampfbahn antreten; hier gäbe es sicherlich noch attraktive Einnahmen durch den Ticketverkauf und das Catering vor Ort. Einnahmen, die die Verantwortlichen sicherlich nicht ausschlagen können. Die Chancen auf etwas Zählbares gehen gegen den wahrscheinlichen Meister und Drittliga-Aufsteiger aber auch gegen null. Gegen die Teams Sportfreunde Lotte, FC Gütersloh und RW Oberhausen wäre Düren mit seiner gekündigten Profi-Mannschaft ebenfalls Außenseiter.

Vier der verbliebenen sechs Duelle finden in Düren statt (Hohkeppel trägt seine Heimspiele in Düren aus), die Partie am 32. Spieltag (3. Mai) fällt aus, weil Türkspor Dortmund schon zurückgezogen hat. Dagegen stehen zwei Auswärtsfahrten nach Wuppertal und Lotte an. Es scheint daher nicht unwahrscheinlich, dass für die klammen Vereinskassen diese Spiele noch ausgetragen werden, da insbesondere in Düren noch attraktive Duelle stattfinden. Ob das sportlich sinnvoll oder fair ist, die Frage kann sich jeder selbst beantworten. Mit Blick auf den Saisonverlauf sicherlich schon, da Düren bis hierhin 27 Spiele absolviert hat, die nicht aus der Wertung fallen würden. Betroffen wären außerdem nur zwei Klubs aus dem Tabellenkeller - und die Hoffnung auf ein Punkte-Wunder gibt es ja schließlich auch noch.