Aufstiegskampf wird "Vierkampf": Diese Oberligisten verzichten!

Zudem hatten die Ex-Regionalligisten SV Lippstadt 08 und Rot Weiss Ahlen die Beantragung der Regionalliga-Lizenz in Aussicht gestellt. Doch auch hier ist die sportliche Situation so aussichtslos, dass man sich trotz optimaler Infrastruktur keine Mühe gemacht hat, die Formalitäten zu erledigen.

Last but not least kamen die SG Wattenscheid 09 und der FC Eintracht Rheine in Frage, die bei passender sportlicher Situation die Beantragung der Regionalliga-Lizenz ins Auge gefasst hatten. Realistischerweise hat man auch hier verzichtet.

Verl II würde aufsteigen wollen

Die "großen" Drei an der Tabellenspitze sind die Favoriten. Neben Bochum II, Siegen und Rhynern bleibt in der Theorie aber auch der SC Verl II im Rennen, falls die 1. Mannschaft in die 2. Bundesliga aufsteigt. Da aufgrund der 1. Mannschaft eh die Lizenz formhalber für die Regionalliga beantragt wurde, ist die 2. Mannschaft automatisch inkludiert.

Michael Volmari, Verls Sportlicher Leiter Nachwuchs und Leistungssport, erklärt gegenüber FuPa Westfalen: "Wir würden auf keinen Aufstieg verzichten, den wir mitnehmen können." Selbst die Stadionfrage wäre in Verl vermeintlich unproblematisch. "Gelingt uns quasi das "Unmögliche", müsste die 1. Mannschaft in der 2. Bundesliga eh in ein anderes Stadion ausweichen und die U21 könnte in der Regionalliga in unserer Sportclub-Arena spielen. Wir sind aber nach der Niederlage in Clarholz realistisch genug, dass unsere U21 noch zu großen Schwankungen unterliegt, um tatsächlich nochmal die ganz vorderen Plätze angreifen zu können. Aber der Aufstieg wäre bei uns definitiv nicht verboten", so Volmari.