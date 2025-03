Regionalliga-Lizenz: 1. FC Gievenbeck teilt Entscheidung mit

Nach einstelligen Tabellenplätzen in den vergangenen Jahren war sportlich die Regionalliga in greifbare Nähe geraten, so dass Spekulationen um die Beantragung der Regionalliga-Lizenz seit Monaten kursieren. Nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Partien hat sich die tabellarische Situation aber deutlich geändert. Die Top-Teams VfL Bochum II und Sportfreunde Siegen marschieren vorne weg. Der 1. FC Gievenbeck hat den Anschluss verloren, aber die "Regionalliga-Frage" nun nochmal endgültig in einer Pressemitteilung beantwortet. Aus vorwiegend infrastrukturellen Gründen nehmen die Münsteraner nicht am Zulassungsverfahren teil und werden die Regionalliga-Lizenz nicht beantragen.