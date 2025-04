Insolvenzverfahren gegen den KFC Uerdingen eröffnet

Vorläufige Insolvenz seit Januar

Unter dem Aktenzeichen "500 IN 1/25" läuft das mittlerweile schon fünfte Insolvenzverfahren des KFC Uerdingen, der zu dieser Saison in die Regionalliga West aufgestiegen war. Seit Januar steckt der Klub in einem vorläufigen Insolvenzverfahren, seit diesem Dienstag ist das Verfahren offiziell eröffnet. In der Insolvenzbekanntmachung heißt es: "Über das Vermögen des im Vereinsregister des Amtsgerichts Krefeld unter VR 1036 eingetragenen Verein Krefelder Fußball-Club Uerdingen 05 e.V. (KFC Uerdingen 05 e.V.) wird wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung heute, am 01.04.2025, um 08:52 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Eröffnung erfolgt aufgrund des am 07.01.2025 bei Gericht eingegangenen Antrags eines Gläubigers sowie eines am 13.01.2025 eingegangenen Antrags des Schuldners und eines weiteren am 04.02.2025 Antrags einer Gläubigerin. Zugleich werden die Verfahren 500 IN 1/25 und 500 IN 10/25 und 500 IN 38/25 unter Führung des zuerst genannten miteinander verbunden (§ 4 InsO, § 147 ZPO)."