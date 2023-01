Die Wege von Nan und Wiesenbach trennen sich Zur Saison 2023/24 wird es beim Kreisligisten zu einem Trainerwechsel kommen

Nach drei Jahren ist für den 41 Jahre alten Trainer Robert Nan Schluss bei der SpVgg Wiesenbach. Dass Coach und Verein am Ende dieser Saison getrennte Wege gehen, vermeldet jetzt Abteilungsleiter Thomas Gornig. Nan wolle weiterhin im Trainerbereich tätig sein, muss sich nun aber eine neue Wirkungsstätte suchen. Die Übereinkunft sei letztlich in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt.

Trainer Robert Nan ist zwar dem Vernehmen nach bereit gewesen, über diese Spielzeit hinaus zu verlängern. Doch der Verein erhofft sich mit einem neuen Mann zugleich frische Impulse. Ein Wechsel nach drei Jahren sei im Amateurfußball durchaus üblich. Bis der Abschied erfolgt, ist noch einige Monate Zeit.

Wiesenbach liegt mit der SSV Glött in der Kreisliga West punktgleich auf dem zweiten Platz und hat „alle Chancen, aufzusteigen“. Dass diese genutzt werden, wünscht sich der Fußballspartenchef. Am Engagement von Trainer- und Spielerseite, dieses Ziel zu erreichen, hat er keinerlei Zweifel. Tabellenprimus in der Kreisliga West ist die TSG Thannhausen mit zum aktuellen Zeitpunkt acht Punkten Vorsprung.