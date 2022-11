Die Überraschungsmannschaft fordert den Topfavoriten Kreisklasse B1 Sinsheim +++ Grombach begrüßt Dühren zum Gipfeltreffen – Liehs: "Endspiele will man gewinnen"

Darauf hat vermutlich niemand gewettet, zumindest was einen der beiden Kontrahenten im Gipfeltreffen des 14. Spieltags betrifft. Dass der TSV Dühren ganz oben mit dabei sein und um den Aufstieg spielen würde, ist keine Überraschung. Dass der SV Grombach den Sinsheimer Stadtteil-Verein am Sonntag als Tabellenzweiter empfangen würde, dagegen umso mehr.

Drei erkrankte Kicker, darunter die Torjäger Matteo Dorn (9 Saisontore), Lorenz Herberth (12) und Tobias Müller (9) mussten passen. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Michael Bloch (7) und Dennis Weilbacher sah die gelb-rote Karte. Die Coaches hoffen auf möglichst viele Rückkehrer bis Sonntag, aber selbst wenn das gelingt, werden sie körperlich nicht in bester Verfassung auflaufen können. "Aber nicht nur deshalb ist Dühren der Favorit, sie sind auch der heißeste Kandidat für den Aufstieg", so Liehs, der das Duell aber versucht als Finale zu sehen. "Wir haben jetzt noch drei Endspiele vor der Winterpause und Endspiele will man, egal wie, auch gewinnen."

Neben Dühren bekommt es seine Elf noch mit dem SV Fortuna Bargen und dem formstarken SV Eichelberg zu tun. In Sachen Aufstiegsrennen hat der 48-Jährige zwei weitere Teams auf seiner Liste stehen. "Der SV Sinsheim gehört dazu, aber auch den SC Siegelsbach habe ich noch nicht abgehakt", nennt er seine Kandidaten.

Im Rückblick will er nicht jammern, die Punktverluste gegen Sinsheim (2:2) und in Neidenstein (1:3) gingen in Ordnung. Bei Letztgenannten überrascht ihn der durchwachsene Saisonverlauf doch sehr. "Die Neidensteiner haben es spielerisch sehr, sehr ordentlich gemacht, ich fand sie in diesem einen Spiel sogar einen Tick stärker als Sinsheim", konstatiert Liehs.

So viel zur Konkurrenz, hauptsächlich gilt es auf die eigene Leistungsstärke zu schauen und die stimmt die Grombacher Trainer positiv für die Rückrunde. "Im März beginnt alles bei Null. Dann kommen alle Verletzten zurück und wir können auf unseren Teamgeist, der in Grombach sehr stark ausgeprägt ist, bauen. Der Verein lebt das vorbildhaft vor, da macht es richtig Spaß ein Teil davon zu sein", sieht Liehs der mittelfristen Zukunft optimistisch entgegen.