Die Torwart-Frage entscheidet Basboga nach dem Härtetest Ali Basboga weiß noch nicht, wer bei Ratingen 04/19 zwischen den Pfosten steht.

Nach der unglücklichen 1:3-Niederlage in Essen-Werden muss Ratingen 04/19 II im Bezirksliga-Kellerduell im heimischen Sportpark am Sonntag ab 13 Uhr gegen den SuS Niederbonsfeld ran, der sich zuletzt mit einem 7:1-Heimsieg gegen den Tabellenfünften Preußen Essen empfohlen hat und nun auf Rang elf rangiert.

Im Fokus standen das Torabschlusstraining und die Spritzigkeit. Besonders gut entwickelt habe sich Kevin Schimanski, der zusammen mit Kris Leipzig ein torgefährliches Duo wäre. Auch Thomas Zelles ist wieder fit und habe sich durch gute Leistungen im Training für einen Einsatz empfohlen, berichtet Basboga. Offen ist, wer am Sonntag im Tor steht. Daniel Robrecht und Ole Brandt überzeugten im Training. Der Ratinger Coach will deshalb nach dem Freitagstraining – da spielt die erste Mannschaft aus der Oberliga gegen die eigene Zweitvertretung – entscheiden, wer am Sonntag das Tor hütet. Basboga will im Härtetest in der Reserve mitspielen und sagt lachend: „Wenn die Erste dann verliert, dann muss ich über die Aufstellung für unser Spiel gegen Niederbonsfeld erneut nachdenken.“