Die große Ergebnis-Übersicht aller Kreispokal-Wettbewerbe 2025/26

Viertelfinale
SpVgg Vreden (OL) - ASC Schöppingen (BL) 5:0
FC Epe (BL) - TSG Dülmen (BL) am 25.03.2026
Eintracht Ahaus (LL) - SV Heek (BL) 3:0
SuS Stadtlohn (BL) - GW Nottuln (WL) 1:3
Halbfinale (am 16.04.2026)
SpVgg Vreden - GW Nottuln
Epe/Dülmen - Eintracht Ahaus
Finale (am 14.05.2026)
Viertelfinale
SG Beckum/Hövel/Mellen (KLA) - TuS Sunden (LL) 4:5 n. E.
SV Hüsten 09 (BL) - SC Neheim (LL) 3:2
SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld (KLA) - FC Neheim-Erlenbruch (BL) 4:6 n. E.
SG Herdringen/Müschede (KLA) - SG Holzen/Eisborn (KLA) 2:3
Halbfinale
FC Neheim-Erlenbruch - SV Hüsten 09 am 1.4.2026
SG Holzen/Eisborn - TuS Sundern am 2.4.2026
Viertelfinale
Westfalia Vorhelm (KLA) - Beckumer SpVg (BL) 0:3
RW Vellern (KLA) - SpVgg Oelde (BL) 3:0
TuS Wadersloh (KLA) - RW Ahlen (OL) 7:8 n. E.
Barisspor Oelde (KLB) - DJK Vorwärts Ahlen (BL) 1:3
Halbfinale (am 16.04.2026)
RW Vellern - Beckumer SpVg
DJK Vorwärts Ahlen - RW Ahlen
Finale (am 13.05.2026)
Viertelfinale
TuS Hoberge-Uentrup (KLB) - KF Kosova Bielefeld (KLA) 2:0
SG Oesterweg (KLA) - TuS Jöllenbeck (KLA) am 19.03.2026
SuK Canlar Bielefeld (BL) - SpVg Heepen (BL) am 04.04.2026
SC Peckeloh (WL) - VfL Theesen (WL) am 04.04.2026
Halbfinale (am 15.04.2026)
TuS Hoberge-Uentrup - Peckeloh/Theesen
Osterweg/Jöllenbeck - SuK Canlar/Heepen
Finale (am 14.05.2026)
Viertelfinale
DJK Ruhrtal Witten (KLA) - VfB Günnigfeld (KLA) am 12.03.2026
CSV SF Bochum-Linden (BL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 0:2 (Nichtantritt Heim)
SV Langendreer (KLA) - TuS Harpen (LL) am 12.03.2026
SW Eppendorf (KLA) - Concordia Wiemelhausen (WL) 0:4 (Wertung nach Abbruch)
Halbfinale (am 09.04.2026)
Witten/Günnigfeld - SG Wattenscheid 09
Langendreer/Harpen - Concordia Wiemelhausen
Viertelfinale
RSV Hörste (KLA) - SG Belle-Cappel-Leopoldstal (BL) 0:3
BSV Müssen (KLB) - Türkischer SV Horn (BL) 0:4
Blomberger SV (KLA) - Post TSV Detmold (LL) 0:9
TuRa Heiden (KLB) - SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL) 1:3
Halbfinale
SG Belle-Cappel-Leopoldstal - Post TSV Detmold 6:7 n. E.
Türkischer SV Horn - SV Eintracht Jerxen-Orbke 0:2
Finale (am 13.05.2026, in Blomberg bei der SG Belle-C.-L.)
SV Eintracht Jerxen-Orbke - Post TSV Detmold
Viertelfinale
Dortmunder Löwen (BL) - ASC 09 Dortmund (OL) am 24.03.2026
Eving Selimiye Spor (BL) - Türkspor Dortmund (OL) am 11.03.2026
FC Roj (LL) - BSV Schüren (WL) am 26.03.2026
Kirchhörder SC (BL) - Westfalia Huckarde (BL) am 26.03.2026
Viertelfinale
DJK Adler Feldmark (BL) - SV Horst-Emscher (BL) 0:2 (Nichtantritt Heim wegen Rückzug)
Erler SV (BL) - SF Bulmke (BL) am 31.03.2026
SSV Buer (WL) - VfL Grafenwald (KLA) am 18.03.2026
Adler Ellinghorst (KLA) - SSV/FCA Rotthausen (KLA) am 18.03.2026
Viertelfinale
DSC Gütersloh (KLA) - FC Kaunitz (WL) 1:6
Herzebrocker SV (KLA) - VfB Schloß Holte (WL) 2:7
BSC Rheda (KLB) - Türkgücü Gütersloh (BL) 2:5
TSG Harsewinkel (KLA) - TSV Victoria Clarholz (OL) 0:7
Halbfinale
FC Kaunitz - Victoria Clarholz am 15.04.2026
Türkgücü Gütersloh - VfB Schloß Holte am 25.03.2026
Viertelfinale
SC Wengern (KLB) - SpVg Hagen 11 (WL) 1:3
SV Hohenlimburg (LL) - TSG Sprockhövel (OL) 0:2
SSV Hagen (KLA) - SC Obersprockhövel (WL) 0:3
RW Ennepetal (KLA) - FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL) 0:5
Halbfinale
FC Hellas/Makedonikos Hagen - SC Obersprockhövel am 18.03.2026
SpVg Hagen 11 - TSG Sprockhövel am 19.03.2026
Viertelfinale
VfL Mennighüffen (BL) - FC RW Kirchlengern (LL) 1:4
SV Löhne-Obernbeck (KLA) - SG FA Herringhausen/Eickum (BL) 2:4
TuS GW Pödinghausen (BL) - SC Herford (LL) 0:1
TuS Dünne (KLB) - SC Enger (KLA) 5:4 n. E.
Halbfinale
TuS Dünne- SC Herford am 16.4.
SG FA Herringhausen/Eickum - FC RW Kirchlengern am 23.4.
Viertelfinale
BV Herne-Süd (LL) - SpVgg Horsthausen (WL) 0:9
FC Castrop-Rauxel (BL) - SC Westfalia Herne (WL) 5:3 n. E.
VfR Rauxel (KLB) - FC Herne 57 (KLB) 3:0
SV Wanne 11 (LL) - SV Wacker Obercastrop (WL) 1:3
Halbfinale (am 15.04.2026)
VfR Rauxel (KLB) - FC Castrop-Rauxel (BL)
SpVgg Horsthausen (WL) - SV Wacker Obercastrop (WL)
Viertelfinale
SG Thülen-Rösenbeck-Nehden (KLA) - SG Arpe-Wormbach/Dorlar-Sellinghausen/Cobbenrodde (KLA) 0:5
BC Eslohe (BL) - SG Bödefeld/Henne-Rartal (BL) 4:1
SV Brilon (BL) - TV Fredeburg (BL) 5:1
SV Oberschledorn/Grafschaft (BL) - SV Schmallenberg/Fredeburg (LL) 0:3
Halbfinale (noch nicht ausgelost)
Viertelfinale
SV Bergheim (KLB) - SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe (KLA) 0:4
SG Scherfede-Rimbeck/Wrexen (KLB) - Spvg Brakel (BL) 0:2
VfL Eversen (KLA) - SV Dringenberg (BL) 0:2 (Nichtantritt Heim)
FC BW Weser (KLA) - TuS Bad Driburg (BL) 2:5
Halbfinale (am 16.04.2026)
SV Dringenberg - TuS Bad Driburg
SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe - Spvg Brakel
Finale (am 13.05.2026)
Viertelfinale
SF Hüingsen (BL) - FC Iserlohn (WL) am 11.03.2026
SF Sümmern (KLA) - BSV Menden (LL) am 12.03.2026
Vatanspor Hemer (BL) - VTS Iserlohn K(LA) am 25.03.2026
SG Hemer (BL) - SC Hennen (KLA) am 11.03.2026
Halbfinale (am 01.04.2026)
Finale (am 14.05.2026)
Viertelfinale (am 02.04.2026)
TuS Leopoldshöhe (BL) - TBV Lemgo (BL) am 01.04.2026
TuS Bexterhagen (KLA) - TuS Ahmsen (BL)
TSV Kirchheide (KLA) - TuS Lipperreihe (BL)
SV Werl-Aspe (KLA) - FC Schw.-Spork/Wendlinghausen (KLA)
Halbfinale (am 25.04.2026)
Viertelfinale
VfL Hörste-Garfeln (KLA) - SuS Bad Westernkotten (LL) 0:5
TuS Belecke (KLA) - FC Mönninghausen (KLA) 1:5
TuS Anröchte (KLA) - BW Rixbeck-Dedinghausen (KLA) 9:10 n. E.
TuS Lipperode (KLA) - SV Lippstadt 08 (OL) 0:4
Halbfinale
BW Rixbeck-Dedinghausen - SV Lippstadt 08 am 26.03.2026
FC Mönninghausen - SuS Bad Westernkotten am 25.03.2026
Finale (am 14.05.2026)
Viertelfinale
TuS Gehlenbeck (KLA) - TuSpo 09 Rahden (KLA) 0:1
TuS Stemwede (KLA) - FC Preußen Espelkamp (WL) 0:6
TuS Tengern (BL) - FC Lübbecke (BL) 1:2
OTSV Preußisch Oldendorf (KLB) - SSV Preußisch Ströhen (KLA) 5:2
Halbfinale
TuSpo 09 Rahden - FC Lübbecke 0:3
OTSV Preußisch Oldendorf - FC Preußen Espelkamp 0:10
Finale (am 3. Oktober 2025 in Lübbecke)
FC Lübbecke - FC Preußen Espelkamp 2:1 (1:0)
Viertelfinale
TSV Herscheid (KLA) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:5
FC Maroc (KLA) - Kiersper SC (BL) 0:10
TSV Werdohl (KLA) - TuS Grünenbaum (KLA) 6:1
TuS Neuenrade (KLA) - TuS Plettenberg (BL) 0:5
Halbfinale (ohne Termin)
TSV Werdohl - RSV Meinerzhagen
TuS Plettenberg - Kiersper SC
Viertelfinale
SV Hausberge (KLA) - Union Minden (KLA) 1:2
TuS Lohe (LL) - SC RW Maaslingen (WL) 0:3
TuS Minderheide (KLB) - SVKT 07 Minden (LL) 1:3
TuS Petershagen/Ovenstädt (KLA) - SV Eidinghausen/Werste (BL) 3:2
Halbfinale (am 15.04.2026)
SC RW Maaslingen - TuS Petershagen/Ovenstädt
SVKT 07 Minden - Union Minden
Finale (am 01.05.2026)
Viertelfinale
Werner SC (LL) - FC Nordkirchen (WL) 3:2
IKSV Münster (KLA) - TuS Hiltrup (OL) am 0:4
Wacker Mecklenbeck (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 1:3
1. FC Mecklenbeck (KLB) - Concordia Albachten (BL) 0:9
Halbfinale (am 16.04.2026)
Werner SC - TuS Hiltrup
Concordia Albachten - 1. FC Gievenbeck
Finale (am 14.05.2026)
Viertelfinale
FC Finnentrop (KLA) - SV Rothemühle (BL) 1:4
SG Serkenrode/Fretter (BL) - SV 04 Attendorn (LL) 11:10 n. E.
SV Ottfingen (BL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 2:4
SSV Elspe (KLA) - VfR Rüblinghausen (BL) 1:4
Halbfinale (am 22.04.2026
SG Finnentrop/Bamenohl - VfR Rüblinghausen
SV Rothemühle - SG Serkenrode/Fretter
Viertelfinale
SV BW Etteln (KLA) - USC Altenautal (LL) 0:1
GW Anreppen (BL)- SV Heide Paderborn (LL) 0:6
TuS Egge Schwaney (KLA) - SF DJK Mastbruch (LL) 11:12 n. E.
SC Borchen (BL) - SuS Westenholz (BL) 0:1
Halbfinale (am 09.04.2026)
SuS Westenholz - SF DJK Mastbruch
USC Altenautal - SV Heide Paderborn
Viertelfinale
DJK Sportfreunde Datteln (KLB) - FC 96 Recklinghausen (BL) 2:5
SV RW Deuten (LL) - SpVgg Erkenschwick (OL) 1:2
FC Marl (LL) - Vestia Disteln (WL) 5:4 n. E.
SV Illerhusen (KLB) - Teutonia SuS Waltrop (KLA) am 11.03.2026
Halbfinale (am 16.04.2026)
Illerhusen/Waltrop - FC 96 Recklinghausen
FC Marl - SpVgg Erkenschwick
Viertelfinale (am 18.03.2026)
SG Oberschelden (BL), - TuS Erndtenbrück (WL)
FC Ebenau (KLC) - Germania Salchendorf (LL)
SuS Niederschelden (BL) - SSV Sohlbach-Buchen (KLA)
SF Birkelbach (KLA), FC Hilchenbach (KLA)
Halbfinale (am 15.04.2026)
Ebenau/Salchendorf - Oberschelden/Erndtebrück
Niederschelden/Sohlbach - Birkelbach/Hilchenbach
Viertelfinale
VfJ Lippborg (KLB) - SC Lippetal (BL) 4:3 n. E.
BV Bad Sassendorf (BL) - SF Ostinghausen (WL) 1:6
BW Büderich (KLA) - TuS Wickede/Ruhr (KLA) 3:1
SF Waltringen (KLA) - SV Hilbeck (BL) am 25.03.2026
Halbfinale (am 02.04.2026)
BW Büderich - Waltringen/Hilbeck
VfJ Lippborg - SF Ostinghausen
Finale (am 13.05.2026)
Viertelfinale
Borghorster FC (BL) - SV Burgsteinfurt (LL) 3:1
Borussia Emsdetten (WL) - FC Eintracht Rheine (OL) am 18.03.2026
SpVg Emsdetten 05 (LL) - SC Altenrheine (LL) 1:4
FSV Ochtrup (KLA) - SuS Neuenkirchen (WL) 1:2
Halbfinale (am 02.04.2026)
Borghorster FC - Emsdetten/Rheine
SC Altenrheine - SuS Neuenkirchen
Finale (am 14.05.2026)
Viertelfinale
DJK Arminia Ibbenbüren (KLA) - SC Halen (KLA) 3:2
FC Stella Bevergern (KLA) - TuS Recke (KLA) 0:4
Eintracht Mettingen (KLA) - Ibbenbürener SpVg (LL) 3:4
SV Uffeln (KLB) - SV Büren (BL) 1:4
Halbfinale
SV Büren - Ibbenbürener SpVg 0:2 (Rückzug Büren)
TuS Recke - DJK Arminia Ibbenbüren am 09.04.2026
Finale
Recke/Arminia - Ibbenbürener SpVg
Viertelfinale
SuS Kaiserau (LL) - Holzwickeder SC (WL) 0:2
Eintracht Werne (KLA) - Westfalia Rhynern (OL) 0:6
SG Massen (BL) - VfL Kamen (LL) 4:1
SSV Mühlhausen (BL) - RW Unna (BL) 2:1
Halbfinale
Holzwickeder SC - Westfalia Rhynern am 16.04.2026
SG Massen - SSV Mühlhausen am 15.04.2026
Finale (am 14.05.2026)