Allgemeines
Kinderhaus ging in Werne baden (Archivfoto).
Die größten Pokalüberraschungen der Saison 2025/26

Die Pokalwettbewerbe in Westfalen sind im vollen Gange.

Zahlreiche Überraschungen waren bislang zu bestaunen. In dieser Woche verabschiedete sich Westfalenliga 1-Tabellenführer Westfalia Kinderhaus beim klassentieferen Werner SC.

FuPa Westfalen gibt euch einen Überblick, welche überkreislichen Mannschaften sich in der laufenden Saison nicht mit Ruhm bekleckert haben und welche Außenseiter feiern durften:

Drei-Klassen-Unterschied

SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1 (Kreispokal Lippstadt, 06.08.2025)

Zonguldakspor Bickern (KLB) - SV Sodingen (LL) 5:4 n. E. (Kreispokal Herne, 26.08.2025

Zwei-Klassen-Unterschied

Sportfreunde Siegen (RL) - TuS Erndtebrück (WL) 0:1 (Westfalenpkal, 04.09.2025)

SC RW Maaslingen (WL) - SV Rödinghausen (RL) 8:7 n. E. (Westfalenpokal, 03.09.2025)

SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Westfalenpokal, 13.8.2025)

RW Westönnen (BL) - SV Westfalia Soest (WL) 2:1 (Kreispokal Soest, 31.7.2025)

SpVg Niederndorf (KLA) - TSV Weißtal (LL) 2:1 (Kreispokal Siegen, 27.08.2025)

FC Gleidorf Holthausen (KLB) - VfB Marsberg (BL) 1:0 (Kreispokal HSK, 1.8.2025)

DJK Sportfreunde Datteln (KLB) - VfB Waltrop (BL) 3:0 (Kreispokal Recklinghausen, 3.8.2025)

TuS Hücker Aschen (KLB) - SC Bünde (BL) 7:5 n. E. (Kreispokal Herford, 14.08.2025)

SG Tudorf/Alfen (KLB) - FC Dahl/Dörenhagen (BL) 2:0 (Kreispokal Paderborn, 28.08.2025)

SV Bergheim (KLB) - VfR Borgentreich (BL) 2:1 (Kreispokal Höxter, 27.08.2025)

SG Druffel (KLB) - Viktoria Rietberg (BL) 2:1 (Kreispokal Gütersloh, 10.09.2025)

Ein-Klassen-Unterschied

BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1 (Westfalenpokal, 13.08.2025)

Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel 2:0 (Westfalenpokal, 13.08.2025)

Werner SC (LL) - Westfalia Kinderhaus (WL) 3:2 (Kreispokal, 11.09.2025)

SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1 (Westfalenpokal, 03.08.2025)

SG Massen (BL) - Hammer SpVg (LL) 6:0 (Kreispokal Unna/Hamm, 03.08.2025)

TuS Bad Driburg (BL) - 1. FC Nieheim (LL) 1:0 (Kreispokal Höxter, 01.08.2025)

SC RW Nienborg (KLA) - SV Gescher (BL) 7:4 n. E. (Kreispokal Ahaus/Coesfeld, 27.07.2025)

Bünder SV (KLA) - SV Oetinghausen (BL) 3:1 (Kreispokal Herford, 03.08.2025)

Polonia Lüdenscheid (KLA) - VfB Altena (BL) 5:3 (Kreispokal Lüdenscheid, 07.08.2025)

EMS Westbevern (KLA) - SG Sendenhorst (BL) 6:4 n. E. (Kreispokal Münster, 13.08.2025)

SV BW Beelen (KLA) - SV Herbern (BL) 6:5 n. E. (Kreispokal Münster, 14.08.2025)

TuS Gehlenbeck (KLA) - BSC Blasheim (BL) 5:4 (Kreispokal Lübbecke, 14.08.2025)

SV GS Hohenholte (KLA) - TSV Handorf (BL) 2:1 (Kreispokal Münster, 19.08.2025)

VfB Habinghorst (KLA) - SpVg BG Schwerin (BL) 3:2 (Kreispokal Herne, 20.08.2025)

SV Gadderbaum (KLA) - VfR Wellensiek (BL) 8:7 n. E. (Kreispokal Bielefeld, 27.8.2025)

SG Holzen/Eisborn (KLA) - TuRa Freienohl (BL) 2:0 (Kreispokal Hochsauerland, 27.08.2025)

FC Finnentrop (KLA) - RW Hünsborn (BL) 6:1 (Kreispokal Olpe, 28.8.2025)

FC Langenei/Kickenbach (KLA) - FSV Gerlingen (BL) 1:0 (Kreispokal Olpe, 28.8.2025)

Eintracht Werne (KLA) - SVE Heessen (BL) 7:5 n. E. (Kreispokal Unna/Hamm, 04.09.2025)

SG Telgte (KLA) - VfL Wolbeck 6:5 n. E. (Kreispokal Münster, 11.09.2025)

VfB Altstätte (KLA) - DJK Eintracht Coesfeld (BL) 3:1 (Kreispokal Ahaus/Coesfeld, 11.09.2025)

Concordia Flaesheim (KLA) - BVH Dorsten (BL) 3:1 (Kreispokal Recklinghausen, 10.09.2025)

SC Halen (KLA) -Teuto Riesenbeck (BL) 6:1 (Kreispokal Tecklenburg, 10.09.2025)

