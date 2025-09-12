Die größten Pokalüberraschungen der Saison 2025/26

Zahlreiche Überraschungen waren bislang zu bestaunen. In dieser Woche verabschiedete sich Westfalenliga 1-Tabellenführer Westfalia Kinderhaus beim klassentieferen Werner SC.
Drei-Klassen-Unterschied
SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1 (Kreispokal Lippstadt, 06.08.2025)
Zonguldakspor Bickern (KLB) - SV Sodingen (LL) 5:4 n. E. (Kreispokal Herne, 26.08.2025
Zwei-Klassen-Unterschied
Sportfreunde Siegen (RL) - TuS Erndtebrück (WL) 0:1 (Westfalenpkal, 04.09.2025)
SC RW Maaslingen (WL) - SV Rödinghausen (RL) 8:7 n. E. (Westfalenpokal, 03.09.2025)
SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Westfalenpokal, 13.8.2025)
RW Westönnen (BL) - SV Westfalia Soest (WL) 2:1 (Kreispokal Soest, 31.7.2025)
SpVg Niederndorf (KLA) - TSV Weißtal (LL) 2:1 (Kreispokal Siegen, 27.08.2025)
FC Gleidorf Holthausen (KLB) - VfB Marsberg (BL) 1:0 (Kreispokal HSK, 1.8.2025)
DJK Sportfreunde Datteln (KLB) - VfB Waltrop (BL) 3:0 (Kreispokal Recklinghausen, 3.8.2025)
TuS Hücker Aschen (KLB) - SC Bünde (BL) 7:5 n. E. (Kreispokal Herford, 14.08.2025)
SG Tudorf/Alfen (KLB) - FC Dahl/Dörenhagen (BL) 2:0 (Kreispokal Paderborn, 28.08.2025)
SV Bergheim (KLB) - VfR Borgentreich (BL) 2:1 (Kreispokal Höxter, 27.08.2025)
SG Druffel (KLB) - Viktoria Rietberg (BL) 2:1 (Kreispokal Gütersloh, 10.09.2025)
Ein-Klassen-Unterschied
BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1 (Westfalenpokal, 13.08.2025)
Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel 2:0 (Westfalenpokal, 13.08.2025)
Werner SC (LL) - Westfalia Kinderhaus (WL) 3:2 (Kreispokal, 11.09.2025)
SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1 (Westfalenpokal, 03.08.2025)
SG Massen (BL) - Hammer SpVg (LL) 6:0 (Kreispokal Unna/Hamm, 03.08.2025)
TuS Bad Driburg (BL) - 1. FC Nieheim (LL) 1:0 (Kreispokal Höxter, 01.08.2025)
SC RW Nienborg (KLA) - SV Gescher (BL) 7:4 n. E. (Kreispokal Ahaus/Coesfeld, 27.07.2025)
Bünder SV (KLA) - SV Oetinghausen (BL) 3:1 (Kreispokal Herford, 03.08.2025)
Polonia Lüdenscheid (KLA) - VfB Altena (BL) 5:3 (Kreispokal Lüdenscheid, 07.08.2025)
EMS Westbevern (KLA) - SG Sendenhorst (BL) 6:4 n. E. (Kreispokal Münster, 13.08.2025)
SV BW Beelen (KLA) - SV Herbern (BL) 6:5 n. E. (Kreispokal Münster, 14.08.2025)
TuS Gehlenbeck (KLA) - BSC Blasheim (BL) 5:4 (Kreispokal Lübbecke, 14.08.2025)
SV GS Hohenholte (KLA) - TSV Handorf (BL) 2:1 (Kreispokal Münster, 19.08.2025)
VfB Habinghorst (KLA) - SpVg BG Schwerin (BL) 3:2 (Kreispokal Herne, 20.08.2025)
SV Gadderbaum (KLA) - VfR Wellensiek (BL) 8:7 n. E. (Kreispokal Bielefeld, 27.8.2025)
SG Holzen/Eisborn (KLA) - TuRa Freienohl (BL) 2:0 (Kreispokal Hochsauerland, 27.08.2025)
FC Finnentrop (KLA) - RW Hünsborn (BL) 6:1 (Kreispokal Olpe, 28.8.2025)
FC Langenei/Kickenbach (KLA) - FSV Gerlingen (BL) 1:0 (Kreispokal Olpe, 28.8.2025)
Eintracht Werne (KLA) - SVE Heessen (BL) 7:5 n. E. (Kreispokal Unna/Hamm, 04.09.2025)
SG Telgte (KLA) - VfL Wolbeck 6:5 n. E. (Kreispokal Münster, 11.09.2025)
VfB Altstätte (KLA) - DJK Eintracht Coesfeld (BL) 3:1 (Kreispokal Ahaus/Coesfeld, 11.09.2025)
Concordia Flaesheim (KLA) - BVH Dorsten (BL) 3:1 (Kreispokal Recklinghausen, 10.09.2025)
SC Halen (KLA) -Teuto Riesenbeck (BL) 6:1 (Kreispokal Tecklenburg, 10.09.2025)