Rückzug in der Bezirksliga 12 hat einen Verlierer im Abstiegskampf Tecklenburger Verein zieht sich zwei Jahre nach der A-Liga-Meisterschaft zurück von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mario Gerken

Nach übereinstimmenden Informationen, die FuPa Westfalen erreicht haben, hat sich eine Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Bezirksliga Staffel 12 abgemeldet. Dabei handelt es sich um den kriselnden SV Büren, über den schon seit mehreren Monaten Rückzugsgerüchte schwebten. Nach 31 Jahren hatte Büren im Sommer 2024 erstmals wieder die Tecklenburger A-Liga-Meisterschaft gefeiert und in der vergangenen Saison recht sicher den Bezirksliga-Klassenerhalt geschafft. Nach und nach geriet der Verein aber in personelle und finanzielle Schieflage.

Der bekannte Münsterland-Fotograf Rolf Grundke schreibt am späten Montagnachmittag auf Social Media: "Das wars! Die erste Herrenmannschaft des SV Büren ist Geschichte! Was bleibt sind die Erinnerungen. Mit sofortiger Wirkung ist die erste Herrenmannschaft des SV Büren vom Spielbetrieb abgemeldet worden. Heute Morgen sah es noch nicht danach aus, aber zuletzt hat der verbliebene Vorstand die Reißleine gezogen und die Mannschaft vor einem langen, leidvollen Ende bewahrt. Schadenfreude ist hier nicht angebracht, allen sollte das eine Warnung sein, nicht zu groß zu denken und seine Hausaufgaben ordentlich zu machen. Von Bürens Trainer Dave Bäumker erfuhr Rolfinaction (Anm. der Redaktion: der Social Media-Name von Grundke) vor etwa einer Stunde von dem folgenreichen Schritt." Die ersten beiden Spiele des Jahres haben bewiesen, dass der SVB auch offensichtlich nicht mehr wettbewerbsfähig ist und sportlich eh nicht mehr in der Bezirksliga zu halten gewesen wäre. Beim 1. FC Nordwalde verlor Büren mit 0:8, zuhause gab es am gestrigen Sonntag eine 1:8-Klatsche gegen den TSV Handorf.

Gewinner und Verlierer Da der SV Büren zwei Spiele gewann und drei Unentschieden holte, gibt es durch die Annullierung aller Ergebnisse meist auch Verlierer und Gewinner. Verlierer im Abstiegskampf ist der SV Teuto Riesenbeck, der im Gegensatz zu seinen Keller-Konkurrenten SuS Neuenkirchen II und TuS Graf Kobbo Tecklenburg gegen Büren gewonnen hatte und drei Punkte verliert. Neuenkirchen und Graf Kobbo kamen nicht über ein Remis hinaus und kassieren nur einen Punkt Abzug. Der Rückstand von Riesenbeck auf das rettende Ufer ist damit von drei auf fünf Punkte angewachsen.