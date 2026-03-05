Drama um Baltruschat: Notfall-Abbruch schockt Bochum

Concordia Wiemelhausen dominierte das Pokalspiel gegen Eppendorf - bis der Fußball nach 53 Spielminuten in den Hintergrund geriet. – Foto: Sascha Skroblin (Archiv)

Es waren dramatische Szenen, die sich am Mittwochabend beim Kreispokal-Viertelfinale an der Engelsburger Straße abspielten und den Fußball in Bochum schlagartig zur Nebensache werden ließen. Das Duell zwischen Schwarz-Weiß Eppendorf und Concordia Wiemelhausenwurde in der 53. Minute jäh unterbrochen, als Eppendorfs Coach Jörg Baltruschat auf der Trainerbank zusammenbrach. Der Zustand des Trainers verschlechterte sich innerhalb kürzester Zeit so massiv, dass er Symptome eines Schlaganfalls zeigte, woraufhin der erste Vorsitzende Thomas Taschke sofort den Rettungsdienst verständigte.

Über eine Viertelstunde lang wurde Baltruschat vor den Augen der geschockten Spieler und Zuschauer direkt auf dem Spielfeld notärztlich versorgt. Als der Rettungswagen schließlich die Anlage verließ, war für alle Beteiligten klar, dass dieses Spiel nicht mehr angepfiffen wird. In tiefer Betroffenheit einigten sich beide Vereine und das Schiedsrichtergespann auf einen sofortigen Spielabbruch.

Zu diesem Zeitpunkt führte der Favorit aus Wiemelhausen bereits deutlich mit 4:0, nachdem Marc Andre Gotzeina (13./25.), Burak Yerli (21.) und Caleb Godswill Danso(28.) schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse gesorgt hatten. Auch die massiven Wechsel zur Pause, bei denen unter anderem Nico Wöllmann, Morris Leier, Robin Matthews und schließlich Najsi Boraku für Eppendorf sowie Yannick Severloh und Karam Shalal Kaso Kaso für die Concordia kamen, gerieten durch die anschließenden Ereignisse völlig in den Hintergrund.

Am heutigen Donnerstagmorgen gab es jedoch den ersten Hoffnungsschimmer für die besorgte Amateurfußball-Szene: Thomas Taschke vermeldete, dass sich der Verdacht auf einen Schlaganfall zunächst nicht bestätigt habe. Baltruschat sei ansprechbar, könne sich bewegen und werde im Krankenhaus weiterhin bestens versorgt. Während der Trainer bereits darauf brennt, so schnell wie möglich zu seiner Mannschaft zurückzukehren, steht für SW Eppendorf am Sonntag bereits das nächste wichtige Spiel im Aufstiegsrennen gegen Arminia Bochum an.