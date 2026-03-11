Wattenscheid 09 kampflos im Halbfinale – CSV muss Pokalspiel absagen

Wattenscheid 09 zieht kampflos ins Halbfinale ein. – Foto: red

Das für Mittwoch, den 11. März 2026, angesetzte Kreispokal-Viertelfinale zwischen dem CSV Bochum-Linden und der SG Wattenscheid 09 findet nicht statt. Der Gastgeber musste die Partie verletzungs- und krankheitsbedingt kurzfristig absagen, da keine spielfähige Mannschaft zur Verfügung steht.

Damit zieht Wattenscheid 09 kampflos in das Halbfinale des Kreispokals ein. Beim CSV ist die Situation aktuell angespannt: Mehrere Ausfälle im Kader machen dem Team zu schaffen. Die Verantwortlichen entschieden sich daher nicht nur wegen des Pokalspiels, sondern auch mit Blick auf das anstehende Ligaspiel am Wochenende, kein Risiko einzugehen.