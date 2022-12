Deutschlands Regionalliga-Toptorjäger: Adam Jabiri an der Spitze FuPa stellt euch die Ballermänner der vierten Liga vor

Regionalliga Bayern

Alter schützt vor Leistung nicht: In der Regionalliga Bayern liefert Adam Jabiri weiter wie ein Uhrwerk ab. Am 38-Jährigen liegt es sicher nicht, dass der 1. FC Schweinfurt 05 weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Mit 17 Treffern führt Jabiri die Torjägerliste zur Winterpause an, gefolgt von Würzburgs Saliou Sané (15) und Nürnbergs Toptalent Leonardo Vonic (14).

>>>Hier geht`s zum kompletten Torjäger-Ranking der Regionalliga Bayern!

Regionalliga Südwest

Der Niederländer Cas Peters thront derzeit auf Platz eins der Torjägerliste in der Regionalliga Südwest. 13 Mal hat es der 29-Jährige bislang klingeln lassen. Nahe dran am Holländer sind Walldorfs Niklas Antlitz (11) und Fabian Eisele vom FC Homburg.

>>>Hier geht`s zum kompletten Torjäger-Ranking der Regionalliga Südwest!