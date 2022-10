Sicher fängt Kicklingens Torwart Pascal Linder den Ball vor Holzheims Julian Rupp (blaues Trikot) und bereinigt die Gefahr vor seinem Kasten. – Foto: Karl Aumiller

Der SV Kicklingen dreht das Derby Kreisligist gewinnt nach Rückstand gegen den SV Holzheim +++ Holzkirchen verliert das Schlagerspiele und die Spitze an den FSV Reimlingen +++ Buchdorf schließt zu den Top-Teams auf

Das Wechselspiel an der Tabellenspitze der Kreisliga Nord setzt sich fort. Durch den etwas glücklichen 1:0-Erfolg im Schlagerspiel gegen den SV Holzkirchen kehrt der FSV Reimlingen auf Platz eins zurück - punktgleich mit den Holzkirchern und der SG Buchdorf/Daiting, die gegen die SpVgg Riedlingen am Tag der Lokalderbys mit 2:0 gewann. Auch der SV Kicklingen gewann sein Nachbarschaftsderby gegen den SV Holzheim, obwohl der SVK zur Pause noch hinten lag.

Im Derby ging der SV Holzheim zwar durch Radu Somodi mit 1:0 in Führung, am Ende triumphierte dann aber doch der SV Kicklingen. Wobei der SVK immer auf der Hut sein musste, denn Holzheim war vor allem bei Standards immer wieder gefährlich. Den Pausenrückstand machten die Kicklinger, die mit viel Schwung aus der Kabine kamen, kurz nach dem Wiederanpfiff durch Simon Dirr nach Vorarbeit von Haase wett. Keine fünf Minuten später war es wieder Hasse, der in die Gasse geschickt wurde und Mario Meier in der Mitte mustergültig bediente - 2:1. Zwei Minuten später wurde Meier zum Vorbereiter und steckte perfekt auf Jonas Manier durch, der eiskalt vor dem Tor blieb und ins kurze Eck zum 3:1 einschob. Innerhalb von acht Minuten war die Partie damit komplett gedreht. Entschieden war das Derby damit allerdings noch nicht. Als die Kicklinger den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone brachten, schob Pascal Petermann zum Anschlusstreffer ein. Zwei Minuten später hätte Petermann fast zum 3:3 eingeköpft, aber SVK-Torwart Pascal Linder war reaktionsschnell zur Stelle. Es blieb bis zum Schluss spannend, ehe sich die Kicklinger über den aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdienten Sieg freuen durften. (tire)

Schiedsrichter: David Fischer (Oettingen i. Bay.) - Zuschauer: 290

Tore: 0:1 Radu Somodi (15.), 1:1 Simon Dirr (47.), 2:1 Mario Meier (52.), 3:1 Jonas Manier (55.), 3:2 Pascal Petermann (68.)

Gelb-Rot: Radu Somodi (90.+4/SV Holzheim)

Im Riesderby teilten sich der TSV Möttingen und der FSV Marktoffingen nach einer schwachen Partie die Punkte. Der TSV erzielte gleich zu Beginn ein Kopfballtor durch Philipp Rothgang, welches aber aufgrund seiner knappen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. Die erste Chance für die Marktoffinger hatte Alexander Kirchenbaur, der allerdings aus der Kurzdistanz an Heimtorwart Christoph Husel scheiterte.

Nach der Halbzeitpause landete ein verunglückter Abschlag des FSV-Torwarts vor den Füßen des Möttingers Patrick Wunder, der aber die Großchance zur Führung vergab. Der TSV war bemüht, das Spiel zu machen und hatte durch Robin Schindler auch die Chance zum Siegtreffer, aber der Ball ging knapp am Pfosten vorbei. Und so blieb es bei der Nullnummer.

Schiedsrichter: Sebastian Renner (Monheim) - Zuschauer: 80

Die SG Buchdorf/Daiting bleibt nach dem 2:0-Erfolg gegen die SpVgg Riedlingen weiter oben dran. Buchdorf setzte die Spielvereinigung früh unter Druck und ging durch Richard Eidner nach de Steilpass von Niko Kastner in Führung. Die Riedlinger kamen erst Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel. Danach zog Andreas Maier aus 20 Metern ab, der Schuss ging aber neben das Tor. Nach rund einer Stunde machten die Buchdorfer wieder auf sich aufmerksam. Nach einer Kombination über Süveges, Maier und Roßkopf gab es eine gute Chance, Letzterer scheiterte aber mit einem unplatziertem Schuss. Kurz darauf folgte ein guter Freistoß von SG-Kapitän Kaiser, in dessen Anschluss Maier kam am langen Pfosten nicht mehr richtig an den Ball kam. Riedlingen versuchte am Ende noch einmal alles, scheiterte aber immer wieder an der gut organisierten SG-Defensive. Und dann brachte ein Konter, den Manuel Roßkopf zum 2:0 abschloss, die Entscheidung.

Schiedsrichter: Mario Romano (Leipheim) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Richard Eidner (14.), 2:0 Manuel Roßkopf (90.)

Florian Hosp (links) behauptete sich nicht nur im Zweikampf mit dem Wemdinger Suhrob Permatov, der Mertinger erzielte auch den Führungstreffer seines FC. – Foto: Szilvia Izsó

Der FC Mertingen präsentierte sich gegen den TSV Wemding endlich in einer Form, die seine Fans sehen wollen und stoppte mit dem 3:1-Erfolg die Talfahrt. Beim Führungstreffer brauchte der FCM allerdings etwas Unterstützung, denn vor dem Treffer von Florian Hosp prallte TSV-Keeper Kim Weiß mit seinem Verteidiger Suhrob Permatov im Anschluss an einen Freistoß zusammen. Der Ball kam zu Hosp, der die Kugel ins leere Tor schob. Beide Wemdinger konnten aber weitermachen und sahen die nächste FCM-Großchance. Hosp passte zu Mauch, der zu Bernhard Schuster flankte. Dieser nahm den Ball super an, schob ihn aber aus fünf Metern vorbei (37.). Kurz danach hatten die Mertinger wieder den Torschrei auf den Lippen: Ein Abpraller brachte Sven Rotzer ins Spiel, der jedoch aus drei Metern das leere Tor nicht traf. Nach rund einer Stunde liefen Stefan Spingler, Rotzer und Hosp alleine aufs Tor zu – Spingler machte es alleine und scheiterte am Keeper. So geriet der FCM-Sieg noch einmal richtig in Gefahr. Cedric Schweiger traf mit einem Flachschuss zum 1:1. Doch Mertingen reagierte stark: Sven Rotzer traf per Freistoß zum 2:1 und kurz vor Schluss machte Christioph Binder mit dem 3:1 den Sack zu.

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Florian Hosp (26.), 1:1 Cedric Schweiger (77.), 2:1 Sven Rotzer (80.), 3:1 Christoph Binder (87.)

Ein frühes und ein ganz spätes Tor der SG Alerheim zogen dem SV Donaumünster den Zahn. Per Strafstoß war die SGA in Führung gegangen. Sebastian Hertle war gefoult worden und verwandelte den Elfmeter gleich selbst. Donaumünster versteckte sich nicht, Marco Ritter scheiterte an SG-Torhüter Samuel Hertle (15.) und Michael Jenuwein zielte übers Tor (38.). Nach einer Stunde setzte SVD-Spielertrainer Jürgen Sorg zu einem artistischen, aber letztlich ungefährlichen Seitfallzieher an. Den verdienten Ausgleich erzielte Ritter per Kopf.

Nun waren die Alerheimer wieder am Zug. Hertle jagte den Ball übers Tor (75.), nach dem besten Spielzug des Tages traf Lars Rau nur die Latte (85.). In der Nachspielzeit durfte Rau dann aber doch noch jubeln, als er den Ball unhaltbar zum 2:1 in die Maschen setzte.

Schiedsrichter: Peter Strobel (Kirchheim) - Zuschauer: 190

Tore: 1:0 Sebastian Hertle (7./Foulelfmeter), 1:1 Marco Ritter (70.), 2:1 Lars Rau (90.+3)

Das Lokalderby lockte wieder zahlreiche Fans zum TSV Oettingen, der sich über den letztlich klaren und hochverdienten 3:0-Erfolg gegen den TSV Hainsfarth freuen konnte. Die erste gute Möglichkeit hatten die Hainsfarther: Nico Hensolt setzte den Ball beim Freistoß aus 20 Metern an den Pfosten. Im Gegenzug war Jan Sandmeyer mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zur Oettinger 1:0-Führung erfolgreich. Max Holzmeier baute den Vorsprung mit einem verwandelten Foulelfmeter aus. In der zweiten Halbzeit erhöhte Oettingen nach einem Freistoß von Jan Sandmeyer auf 3:0, wobei der Ball noch von den Hainsfarthern noch entscheidend abgefälscht worden war..

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 385

Tore: 1:0 Jan Sandmeyer (9.), 2:0 Max Holzmeier (25./Foulelfmeter), 3:0 Simon Wiedemann (51./Eigentor)

Spielertrainre Philipp Buser (links) musste mit dem SV Holzkirchen im Gipfeltreffen gegen den FSV Reimlingen die erste Saisonniederlage einstecken. – Foto: Dieter Mack