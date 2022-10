Keeper Johannes Schwertberger (rechts) beförderte den Ball nicht nur aus der Gefahrenzone, mit seinem SV Holzkirchen darf er sich auch über den Sprung an die Tabellenspitze freuen. – Foto: Dieter Mack

Der SV Holzkirchen springt auf Platz eins In der Kreisliga Nord gibt es wieder einen Führungswechsel +++ Der bisherige Primus Reimlingen verliert in Hainsfarth +++ Holzheim reicht ein Treffer zum Sieg gegen Möttingen

Gerade erst war der FSV Reimlingen an die Tabellenspitze der Kreisliga Nord zurückgekehrt, da sind die Rieser den Platz an der Sonne auch schon wieder los. Schuld daran ist einerseits die überraschend deutliche 1:4-Niederlage beim TSV Hainsfarth, andererseits der 2:1-Erfolg des SV Holzkirchen im Spitzenspiel gegen die SG Buchdorf/Daiting, womit der Ex-Bezirksligist jetzt von ganz oben grüßt.

Im Spitzenspiel ging der SV Holzkirchen früh durch Marcel Köhnlein in Führung. Trotz optischer Überlegenheit und einiger Chancen konnten der SVH gegen die SG Buchdorf/Daiting aber nicht nachlegen. Was dazu führte, dass die SG mit ihrer einzigen Chance mit dem Pausenpfiff durch Marius Schmid ausgleichen konnte. In einem in der zweiten Halbzeit hektischer werdenden Spiel gab es nun Chancen auf beiden Seiten, doch dauerte es bis zur Schlussviertelstunde, ehe Marcel Köhnlein nach einer Ecke und nach Vorarbeit von Michael Köhnlein den 2:1-Siegtreffer für den neuen Spitzenreiter erzielte.

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Marcel Köhnlein (3.), 1:1 Marius Schmid (45.+6), 2:1 Marcel Köhnlein (79.)

Gegen SV Kicklingen war die SpVgg Riedlingen das über weite Strecken dominierende Team und feierte einen verdienten Sieg. Bereits in der vierten Minute traf Fabian Anzenhofer zur vermeintlichen Führung, der Linienrichter entschied jedoch auf Abseits. Belohnt wurde die SpVgg, als Nils Nocke nach Assist von Oleksander Michaylov von rechts nach innen zog und aus 22 Metern flach zum 1:0 einnetzte. Kicklingen strahlte vor allem bei Standardsituationen Gefahr aus, klare Chancen sprangen dabei jedoch nicht heraus. Das 2:0 fiel dann aus Sicht der Hausherren zum perfekten Zeitpunkt: Kapitän Anzenhofer zirkelte den Ball nach erneuter Vorlage von Michaylov mit einem sehenswerten Schuss ins lange Eck. Kurz danach hatte Jonas Manier den Anschlusstreffer auf dem Fuß, sein Schlenzer aus 20 Metern landete aber in den Armen von Heimkeeper Hengstebeck. Die Kicklinger suchten mit allen Mitteln den Anschlusstreffer, jedoch fehlte immer wieder der letzte Pass. Zu spät traf Julian Eberhardt zum 2:1.

Schiedsrichter: Erkan Oflaz (Günzburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nils Nocke (34.), 2:0 Fabian Anzenhofer (55.), 2:1 Julian Eberhardt (90.)

Mit dem überraschend deutlichen 4:1-Sieg gegen den bisherigen Spitzenreiter FSV Reimlingen machte der TSV Hainsfarth einen weiteren Schritt raus aus dem Tabellenkeller. Bereits zur Pause lagen die Hainsfarther durch die Treffer von Elias Leberle sowie Nico Leister, der von der tollen Vorarbeit durch Hannes Sitta profitierten, mit 2:0 vorne. Nach der Halbzeit kam der FSV besser ins Spiel und erzielten durch ein Diethei-Solo den Anschluss. Danach nahm Hainsfarth das Spiel wieder in die Hand und kam durch Jannik Gramm zum 3:1. Kohnles vermeintlicher Anschlusstreffer musste wegen Abseitsstellung aberkannt werden. In der 89. Minute machte Jannik Gramm mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 alles klar.

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Elias Leberle (13.), 2:0 Nico Leister (35.), 2:1 Markus Diethei (51.), 3:1 Jannik Gramm (72.), 4:1 Jannik Gramm (89.)

Trotz einer zwischenzeitlichen 1:0 des SV Donaumünster bejubelten am Schluss die Oettinger einen nicht unverdienten 2:1-Erfolg. Denn die Rieser hatten über die gesamten 90 Minuten die klareren Chancen. Bereits in der dritten Spielminute verhinderte SVD-Keeper Kevin Abold vor dem einschussbereiten Max Holzmeier einen frühen Rückstand. Dies war der einzige Höhepunkt in einer niveauarmen ersten Spielhälfte. Nach der Pause war es wieder Holzmeier, der jeweils an Abold den Ball nicht vorbeibrachte. Und dann ging Donaumünster überraschend in Führung: Nach einem Solo aus der eigenen Spielhälfte schlenzte Tim Schuster den Ball an Keeper Michael Fröhlich vorbei ins Tor. Oettingen drängte nun auf den Ausgleich und wurde belohnt. Der kurz zuvor eingewechselte Erich Schröppel hämmerte die zu kurz abgewehrte Kugel aus kurzer Distanz ins Netz. Und es kam noch besser für den TSV. Martin Stano profitierte beim Siegtreffer von einem Missverständnis in der SVD-Abwehr.

Schiedsrichter: Alexander Hartmann (Wortelstetten) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tim Schuster (58.), 1:1 Erich Schröppel (67.), 1:2 Martin Stano (86.)

Zwei grundverschiedene Halbzeiten sahen die Zuschauer in einem teils wilden Spiel zwischen dem TSV Wemding und der SG Alerheim. Der TSV legte stark los: Florian Veit bediente Dario Morena, dieser scheiterte frei stehend an SGA-Keeper Samuel Hertle. Kurz verfehlten Veit und Manuel Fensterer das Alerheimer Tor. Kurz vor der Pause schlug Wemding doch noch zu: Zunächst spielte Veit Sandro Morena frei, der das verdiente 1:0 erzielte. Und drei Minuten später war Veit nach einem Konter auch selbst erfolgreich.

Nach Wiederbeginn schien es, als sei beim TSV der Stecker gezogen worden. Alerheim dominierte plötzlich und hätte schon nach wenigen Sekunden verkürzen können. Nach einer Ecke musste Wemdings Abwehr vereint auf der Linie retten, danach scheiterte Tobias Stelzle allein gelassen an TSV-Torhüter Lehmann (62.). Der TSV war fast nur mit Defensivarbeit beschäftigt, einen der seltenen Konter stocherte Veit zum vermeintlich entscheidenden 3:0 über die Linie. Doch in der Schlussphase machten es sich die Hausherren selbst schwer. Erst verkürzte Benjamin Töpfer (85.) und mit Beginn der Nachspielzeit traf auch noch Sebastian Hertle. (unf)

Schiedsrichter: Andreas Schaudig (Tapfheim) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Sandro Morena (40.), 2:0 Florian Veit (43.), 3:0 Florian Veit (75.), 3:1 Benjamin Töpfer (85.), 3:2 Sebastian Hertle (90.+3)

Einen verdienten Erfolg vermeldet der FSV Marktoffingen, der gegen den FC Mertingen nach Vorarbeit von Daniel Gabler früh durch Peter Hlawatsch in Führung gegangen war. In der chancenarmen Partie legten die Marktoffinger noch vor der Pause nach, als Andreas Estner zum 2:0 erhöhte. In der zweiten Halbzeit versuchten die Mertinger, das Spiel zu drehen. Sie scheiterten jedoch immer wieder an der guten Verteidigung der Marktoffinger.

Schiedsrichter: Duran Yildiz (Eichstätt) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Peter Hlawatsch (9.), 2:0 Andreas Estner (42.)

Die Holzheimer Defensive mit (von links) Timo Allmis, Vinzenz Pennacchia und Volker Graf ließ gegen den TSV Möttingen keinen Gegentreffer zu. – Foto: Karl Aumiller