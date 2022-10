Der Oberpfalzmeister von vor 50 Jahren feierte ein Wiedersehen Am Weidener Wasserwerk gab sich die ehemalige Schülermannschaft der SpVgg Weiden mit einigen prominenten Gesichtern ein Stelldichein

Florian Hinterberger war es, der mit Erich Dippl und Ludwig Schreier alle nach 50 Jahren ans Weidener Wasserwerk zurückholte. „Nachdem ich mein Buch veröffentlicht habe und so viele Bilder von Gerd Büttner drin waren, habe ich mich an unser Nachwuchsteam erinnert. Dann haben wir versucht mit allen Kontakt aufzunehmen und nun feiern wir ein Wiedersehen“, so Hinterberger, der der erfolgreichste Profi aus der Nachwuchsabteilung der SpVgg Weiden wurde. Der UEFA-Pokalsieger mit Bayer Leverkusen, DFB-Pokalfinalist mit Fortuna Köln und Sportliche Direktor von 1860 München Hinterberger hatte noch eine ganz besondere Idee im Gepäck, so sponsert der Oberpfalzmeister von vor 50 Jahren eine Parzelle auf den neuen Kunstrasenplätzen.



Der erste Vorsitzende der SpVgg SV Weiden, Michael Kurz, hieß die Ehemaligen herzlich im VIP-Raum willkommen. „Wir sind so stolz, solche prominenten Spieler in unseren Reihen zu haben. Die Jugend ist unser wichtiges Gut. Im Spiel werdet ihr eine Mannschaft erleben, die aus 80 Prozent eigenen Jugendlichen geformt ist“, so Kurz. Gerne saßen die Ehemaligen mit Fotograf Gerhard Büttner zusammen, der Bilder aus ihrer Zeit mitgebracht hatte und erinnerten sich an ihre gemeinsame Jugend. Nach dem 1:1 der Bayernligaelf gegen den TSV Abtswind und einer gemeinsamen Pressekonferenz traf man sich dann zum gemütlichen Abendessen und holte alte Erinnerungen wieder zurück. Ein gelungenes Wiedersehen nach 50 Jahren.