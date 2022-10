Der nächste Rückschlag für das Löwenrudel Karadeniz geht 1:11 in Hargesheim unter und hängt im Tabellenkeller fest

Hargesheim. Die A-Klasse-Fußballer von Karadeniz Bad Kreuznach kommen nicht zur Ruhe. Nach dem herbeigeführten Spielabbruch beim TuS Waldböckelheim, als die Mannschaft von Matthias Mahr nach einer wahren Karten-Flut aus Protest das Feld verließ, nun der nächste Tiefschlag: Beim TSV Hargesheim gingen die Löwen mit 1:11 (1:4) unter. Dabei kam für die Kreuznacher alles zusammen. Bis zum zwischenzeitlichen 1:2 durch Torjäger Cihan Yakut schien die Welt noch in Ordnung zu sein (23.), die Gäste sich mit dem 3:2-Erfolg in Bretzenheim aus der Vorwoche wieder gefangen zu haben. Doch spätestens nach der Roten Karte gegen Torhüter Mikail Ikiz (Notbremse) schwammen den Türken die Felle weg. Der heimstarke TSV, bei dem in dieser Runde bei Weitem auch nicht alles nach Plan läuft, kannte keine Gnade und schoss sich gegen das bröckelnde Löwenrudel den Frust von der Seele.