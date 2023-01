Der Nächste, bitte: Altuntas folgt Engelhardt nach Koblenz 3. Liga: Ilhan Altuntas verlängert seinen Vertrag bei Viktoria Köln und wird bis zum Ende der Saison auf Leihbasis zu Rot-Weiß Koblenz. Damit geht er den gleichen Weg, wie ein Kölner Kollege.

Was einmal klappt, klappt auch zweimal. Frei nach diesem Motto gab es bei Viktoria Köln am Mittwoch die nächste Transfermeldung. Ilhan Altuntas verlängert seinen Vertrag bei der Viktoria und wechselt bis zum Sommer auf Leihbasis zum Südwest-Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz. Genau den gleichen Weg hatte der Kölner Drittligist vor wenigen Tagen bei Florian Engelhardt gewählt .

Der 20-jährige Altuntas war 2019 von Fortuna Köln zu Stadtrivale Viktoria gewechselt und entwickelte sich in den Jugendmannschaften zu einem echten Führungsspieler. In der U19 trug der Abwehrspieler die Kapitänsbinde, gleichzeitig gehörte er in seinem zweiten A-Jugend-Jahr schon beinahe regelmäßig zum Kader der Profimannschaft. Während seiner 13 Kadernominierungen in der Saison 2021/22 kam Altuntas zu zwei Kurzeinsätzen. Im Juni 2022 unterschrieb er folgerichtig seinen ersten Vertrag bei Viktoria Köln.

Allerdings kam in dieser Saison kein einziger Einsatz in der 3. Liga dazu, nur zweimal saß das Eigengewächs auf der Bank. „Wie Flo Engelhardt braucht auch Ilhan Altuntas jetzt Spielpraxis, um seine wirklich gute Entwicklung weiter voranzutreiben“, sagt Viktoria-Trainer Olaf Janßen. Diese Spielpraxis soll er jetzt genau wie sein Teamkollege Engelhardt bei Rot-Weiß Koblenz sammeln. Die Rot-Weißen stehen zurzeit am Tabellenende der Regionalliga Südwest, benötigen also jede Unterstützung. Rufen die beiden Youngster in Koblenz könnten alle beteiligten Parteien als Gewinner aus den Leih-Deals hervorgehen.

Rückkehrer erschwert Altuntas' Situation

Dass die Viktoria sich dazu entschieden hat, Verteidiger Altuntas abzugeben, hängt auch mit der Rückkehr von Michael Schultz zusammen. Der 29-Jährige war in der vergangenen Woche von Eintracht Braunschweig nach Köln gekommen. „Durch die Rückkehr von Michael Schultz ist es für ihn bei uns natürlich zunächst mal nicht leichter geworden, deshalb freuen wir uns, dass wir auch für Ilhan mit Rot-Weiss Koblenz eine Top-Lösung gefunden haben, wo er sich auf Regionalliga-Niveau seine Minuten holen und weiter entwickeln kann", betont Janßen.

Altuntas war schon am Mittwoch ins Training eingestiegen, bis zum ersten Ligaspiel dauert es aber noch etwas: Die Mission Klassenerhalt beginnt für Engelhardt und Altuntas am 4. März mit dem Spiel gegen den FC Astoria Walldorf.