Der "Kümmerling" der Kasse: Christina Turski vom JFV Heidenrod

"Wenn man jemanden als gute Seele bezeichnen kann, dann ist es eindeutig meine Vorstandskollegin Christina Turski. Als Typ Mensch ist Christina immer ehrlich, extrem engagiert, verlässlich und absolut genau in dem, was sie tut. Es macht Spaß, mit ihr über Themen zu diskutieren, mit ihr zu lachen, aber auch professionell zusammenarbeiten", findet Metzing nur lobende Worte für seine Kollegin.

Im Verein ist sie derzeit als gewählte Kassiererin im Vorstand tätig. Zusätzlich engagiert sie sich intensiv in der B-Jugend, wo sie sich selbst als „Kümmerling“ bezeichnet. „Das ist jetzt keine offizielle Funktion“, erklärt Turski, „aber in den beiden Bereichen bin ich hauptsächlich aktiv.“

Familie als Brücke zum Verein

Beruflich arbeitet sie in Teilzeit als Bürokauffrau. Zum JFV Heidenrod kam Turski durch ihre Familie: „Meine drei Kinder sind alle im JFV aktiv oder spielen dort und mein Mann trainiert die Bambinis.“ Der Verein ist ein Zusammenschluss der Sportvereine in Heidenrod - SG Laufenselden, TuS Kemel und SG Meilingen - und damit „einfach die erste Anlaufstelle für alle, die Fußball spielen möchten", so Turski.

Fehlende Trainingsplätze als großes Hindernis

Wenn sie über mögliche Veränderungen im Verein nachdenkt, fällt ihr vor allem das Thema Trainingsmöglichkeiten ein: „Wir haben keinen eigenen Platz, sondern trainieren auf den Anlagen unserer Stammvereine. Zwei Vereine haben einen Naturrasenplatz und einer einen Kunstrasenplatz – aber je nach Witterung sind die Plätze nur eingeschränkt oder gar nicht zu nutzen.“ Trotzdem sei sie überzeugt, dass der Verein insgesamt eine großartige Gemeinschaft ist, in der sich viele engagieren.

„Das kann doch nicht sein!“ – Der Einstieg ins Ehrenamt

Turskis Engagement beim JFV begann, als ihr mittlerer Sohn dort Fußball spielte. „Ich habe damals gesehen, dass sich Erwachsene ehrenamtlich engagieren, obwohl sie nicht einmal eigene Kinder in der Mannschaft hatten. Sie waren Trainer und am Ende des Tages haben sie auch noch die Trikots mitgenommen und gewaschen.“ Das sei der Moment gewesen, in dem sie beschloss, mitzuhelfen. Zunächst übernahm Turski kleinere organisatorische Aufgaben, etwa das Organisieren des Waschens der Trikots und die Bewirtung bei Spielen. „Und dann kam der Posten als Kassiererin eben noch dazu“, ergänzt sie.