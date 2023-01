Der Klassenerhalt ist kein Thema mehr Kreisliga A: Stefan Stang möchte beim designierten Absteiger Sturm Wissel bessere Zeiten einläuten.

Für den BV Sturm Wissel geht ein ernüchterndes Jahr zu Ende. In der Abstiegsrunde der Kreisliga A verlor die Mannschaft in der Vorsaison ihre letzten fünf Spiele. Nach dem Trainerwechsel von Marco Schacht (inzwischen 1. FC Kleve II) zu Tobias Engelken herrschte vor der neuen Saison wieder Zuversicht.

Zwar wollte der neue Trainer kein konkretes Saisonziel ausgeben, der Klassenerhalt war aber wohl die Mindestanforderung.

Doch dieses Ziel ist in nahezu unerreichbare Ferne gerückt. Denn das Team aus dem Dünendorf hat nach 19 Partien erst vier Punkte auf dem Konto und das mit Abstand schlechteste Torverhältnis (15:85). So verwunderte es nicht, dass die Verantwortlichen des Vereins vor knapp vier Wochen die Reißleine zogen und sich von Tobias Engelken trennten.

Zurück zu den Wurzeln

Als Nachfolger konnte in Stefan Stang ein Ur-Wisseler präsentiert werden. Stang hatte zuvor zehn Jahre die SG Keeken/Schanz trainiert und wollte eigentlich eine Pause einlegen. Doch da auch sein Sohn Marek in der ersten Mannschaft spielt, war er regelmäßig am Platz und konnte sich ein Bild von der Mannschaft machen. „Ich bin dann gefragt worden. Und da mich mit dem Verein einiges verbindet, habe ich für den Rest der Saison zugesagt.“ Stang weiß natürlich ganz genau, auf was er sich da eingelassen hat. „Natürlich kenne ich die aktuelle Tabellensituation und mache mir nichts vor. Es geht hier natürlich nicht mehr in erster Linie um den Klassenerhalt“, so der Übungsleiter.