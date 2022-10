Der Kantersieg nährt Klausens Hoffnungen auf den B-Ligaverbleib Mit dem zweiten Saisonsieg gegen Rot-Weiß Wittlich (5:2) II sind beim B-II-Ligisten SV Klausen die Hoffnungen auf den Klassenverbleib zurückgekehrt.

Der Sportliche Leiter Johannes Baden hat die Hinrunde analysiert: Insgesamt sei man mit der aktuellen Position nicht zufrieden, obwohl der zehnte Platz derzeit zum Klassenverbleib reichen würde (lediglich der Tabellenletzte steigt ab). Baden weiß, dass „wir mit Dreis, Dörbach, Lüxem II und Vulkan­eifel gleich zum Anfang die dicken Brocken vor der Brust hatten“. Dabei sei das Team im ersten Saisonspiel in Dreis (1:2) nur ganz knapp an einem Dreier vorbeigerutscht (die beiden Tore des Gegners fielen in den letzten vier Minuten).

„Gegen die vermeintlich schwächeren Mannschaften wurden dann wichtige Punkte einfach liegen lassen. Wir haben leider in den entscheidenden Momenten nicht alles abgerufen.“ Baden weiß aus vielen Jahren beim SVK, worauf es im Abstiegskampf ankommt. Im Vordergrund stehe, ob „wir als Team zusammenstehen und gemeinsam aus begangenen Fehlern lernen. Im Kampf um den Klassenverbleib ist der Mannschaftsgeist genauso ausschlaggebend wie die Fähigkeit, Fehler zu korrigieren. „Wer das im Tabellenkeller besser macht, wird sich wieder fangen, punkten und letztlich nicht absteigen. Das ist jetzt unser Ziel.“

An den beiden Trainern zu zweifeln, war für den Sportchef nie ein Thema. Baden sagt, dass mit Detlef Koch und Rainer Probst zwei erfahrene Männer engagiert wurden, die genau wissen, wie man mit den Spielern umgehen muss – gerade auch in ungemütlichen Zeiten. „Gerade jetzt strahlen beide einen derart ansteckenden Enthusiasmus und Optimismus aus, der notwendig ist, um die Jungs wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Beide genießen mein vollstes Vertrauen.“