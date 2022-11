Der holprige Start in der A-Klasse Die beiden ehemaligen Bezirksligisten, TSG Pfeddersheim II und TV Freimersheim, kamen beide schlecht aus den Startlöchern

Alzey-Worms. In der vergangenen Saison spielte sowohl die TSG Pfeddersheim II als auch der TV Freimersheim noch in der Bezirksliga. Am Ende einer enttäuschenden Runde mussten beide Vereine den Gang in die A-Klasse antreten. Auch zu Beginn der aktuellen Saison hatten beide Clubs Startschwierigkeiten. In den vergangenen Wochen konnten jedoch beide Absteiger wieder bessere Leistungen abliefern. Beide Trainer ordnen nach der Hälfte der Saison die Leistungen ihres Teams ein.

Der Umbruch blieb bei beiden aus

Bei den meisten Absteigern im Profibereich steht im Anschluss an den Gang in eine niedrigere Spielklasse auch eine Art Ausverkauf an. Bei der TSG Pfeddersheim II sind nahezu alle jungen Spieler am Board geblieben. Dazu kam die ein oder andere Verstärkung aus der eigenen Jugend, lediglich ein Neuzugang kam von extern. "Die Philosophie bleibt gleich. Wir wollen der Jugend eine Plattform bieten, sich beweisen zu können", erläutert Cheftrainer Björn Miehe. Mit etwas Abstand zum Sommer habe der Abstieg für seine Jungs sogar den ein oder anderen Vorteil. "Uns hat in der Bezirksliga einfach die Cleverness gefehlt. Gepaart mit der Verletztenmisere der ersten Mannschaft fehlten uns die Möglichkeiten. Rein sportlich gesehen ist die A-Klasse vermutlich sogar der bessere Weg. Hier ist das Ziel unter die ersten vier zu kommen und als junger Spieler benötigt man auch Erfolgserlebnisse, diese waren in der Bezirksliga sehr wenige", so Miehe weiter.

Auch der TV Freimersheim hat sich mit dem Abstieg aus der Bezirksliga abgefunden und verschwendet keinen Gedanken mehr an die vergangene Saison. "Wir wissen selbst fast nicht, wie wir es in die Bezirksliga geschafft haben. Die Ambition den Aufstieg zu schaffen, war nie da. Wir hatten Glück hoch zehn, auch dank der abgebrochenen Corona-Saison, dass wir es überhaupt in diese Spielklasse geschafft haben", erklärt Trainer Levent Yalkin. In der A-Klasse fühle sich das Team des 43-Jährgen wohler. Das Ziel des Vereins sei es nach der Pandemie sich dort wieder zu etablieren. Genau so wie die TSG II hatte auch das Team von Levent Yalkin lediglich drei Abgänge im Sommer zu beklagen, diese hätten jedoch natürlich nicht vollständig ersetzt werden können.

Die Herausforderungen in der A-Klasse

Am vergangen Mittwoch trafen beide Absteiger im direkten Duell aufeinander. Die TSG Pfeddersheim II konnte das torreiche Duell am Ende mit 5:4 für sich entscheiden. Die Niederlage ärgere den Freimersheim-Trainer zwar, doch generell sei der Trainer mit der Entwicklung seiner Mannschaft sehr zufrieden. "Vor vier bis sechs Wochen hätten wir gegen diese Pfeddersheimer Mannschaft noch einen Klatsche kassiert." Vor allem viele Verletzungen sorgten laut Yalkin für die Schwierigkeiten zu Beginn der Runde.

Hier geht's zu den Spielberichten vom Wochenende.