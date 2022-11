Nibelungen: Verfolger lassen federn Nibelungen Worms marschieren in der A-Klasse Alzey-Worms +++ Konkurrenten schwächeln

SG 1926 Spiesheim – TV Freimersheim 4:2 (2:2). Spiesheims Trainer Philipp Gasse war erleichtert: „Jeder der die Tabelle sieht, weiß wie wichtig der Sieg heute war, wir können jeden Punkt gut gebrauchen.” Dass es am Ende drei Punkte wurden, hatte die SG einer „guten Mannschaftsleistung” zu verdanken. Sait Yalkin hatte die Gäste in Führung gebracht (17.), ehe ein Doppelschlag durch Thomas Schwarz (34.) und Mike Starkes (36.) die Partie drehte. Noch vor der Pause fiel der Ausgleich durch Jannis Metzler (44.). „Wir haben in der Kabine gesagt, da geht noch was”, berichtet Gasse und sah sich bestätigt. Mustafa Gürkan (73.) und Nicolai Hessedenz (81.) schossen die SG zum wichtigen Heimsieg.

SV Normannia Pfiffligheim – SG RWO Alzey II 3:1 (1:1). Nach vier Spielen ohne Sieg war der 3:1-Erfolg Gold wert. „Heute ist jeder für den anderen gerannt und hat alles gegeben”, freute sich Pfiffligheim-Trainer Michael Best. Das 0:1 von Daniel Metzler (36.) konterte das Heimteam vor der Pause. Nach einem Eckball hatte Justus Schilling das „für die Moral wichtige” 1:1 gemacht. Best zufrieden: „Die Jungs wollten heute unbedingt gewinnen, das hat man gesehen.” Tobias Peschel (47.) und Tim Kehr (55.) sorgten mit einem Doppelschlag nach dem Seitenwechsel für den verdienten Heimsieg der Normannia, die auch die Gelb-Rote Karte gegen Benedikt Wendel (88.) nicht mehr aus dem Konzept brachte.

ASV Nibelungen Worms – SG Altrhein 3:0 (0:0). Nibelungen-Sprecher Manuel Wöllner wollte etwas loswerden. „Ich muss auch mal unsere Defensive erwähnen, weil die stand auch heute wieder bombensicher, kommt aber in der Bewertung oft zu kurz.” Gegen die SG ließ die Hintermannschaft nur wenige Chancen zu, in der Offensive spielten die Nibelungen wieder stark auf. Wurde vor der Pause nach einer umstrittenen Abseitsentscheidung das 1:0 noch aus, besorgte es Pascal Renner eben kurz nach der Pause (48.). Kevin Borlinghaus (62. und 78.) legte für die Wormser nach. Wöllner sagt: „Am Ende haben wir locker und lässig gewonnen. Ich hatte keine Bedenken, dass das Spiel nochmal kippt.”

SG 1862 Gundheim/Westhofen - SW Mauchenheim 0:4 (0:0). Als die Gäste aus dem Nichts in der 72. Minute durch Daniel Fuchs in Führung gingen, kippte die Partie. Andreas Elbert, Trainer der SG 1862 sagte: „Das war wie ein Schalter, der umgelegt wurde. Plötzlich ging nichts mehr.” Dafür ging bei den Gästen umso mehr, die stark konterten und drei Tore durch Sven Wernersbach (80.), Pascal Arm (85.) und erneut Fuchs (88.) nachlegten. „Das waren die wohl schlechtesten 20 Minuten unserer Saison”, sagte Elbert, dessen Team zuvor mehrfach das 1:0 auf dem Fuß hatte. Die beste Möglichkeit davon vergab SG-Spieler Mohamed Ayache in der 44. Minute per Elfmeter.