Der Hallenturnier-Fahrplan für Südhessen Budenzauber kehrt zurück +++ Alle Events im Überblick

In der Odenwaldhalle in Rimbach ist der FSV am 7. und 8. Januar Gastgeber für 18 Teams, die überwiegend aus der A-Klasse und darunter stammen. Drei Sechsergruppen in der Vorrunde, anschließend Zwischen- und Endrunde. Titelverteidiger ist Türkspor Beerfelden.

Der Turniermodus hat es in sich: Zwei Tage mit je zwei Vorturnieren am Mittwoch (04.01.) und Freitag (06.01.) – die besten vier Teams jedes Turniers qualifizieren sich für das Endturnier, das dann am Sonntag stattfindet.

Vom 27. bis 30. Dezember steigt in der Langenberghalle eines der größten Hallenturniere der Region. Beim VfL Birkenau messen sich bis 90 Teams in verschiedenen Altersklassen. Beim Aktiventurnier sind auch zwei Teams aus der Mannheimer Kante dabei sowie die A-Jugend von Viktoria Griesheim.

Den Spielplan des Zotzenbacher Turniers findet ihr hier.

Werner-Fricke-Cup Groß-Umstadt

Zehn Teams in zwei Gruppen kämpfen am 7. Januar um den Titel in der Groß-Umstadter Heinrich-Klein-Halle. Titelverteidiger ist der SKV Büttelborn, der auch 2023 wieder am Start ist.

Den Spielplan des Werner-Fricke-Cups findet ihr hier.

Reinhold Unrath-Gedächtnisturnier FC Fürth

Derzeit haben 13 Mannschaften ihre Startzusage gegeben, die Fürther peilen, analog zu den vorangegangenen fünf Auflagen, ein Feld zwischen 14 und 16 Teams an. Ein Spielplan seitens des Veranstalters lag FuPa leider bis zuletzt nicht vor. Das Turnier soll am 28. und 29. Dezember in der Halle der Müller-Guttenbrunn-Schule stattfinden.

Hallen-Stadtmeisterschaften Riedstadt

Das Turnier findet am 30. Dezember in verkürztem Format statt aufgrund weniger Teilnehmer als zuvor: Der TSV Goddelau, die SKG Erfelden, die SG Germania Leeheim / TSV Wolfskehlen II sowie Gastgeber TV Crumstadt kämpfen um den Titel in der Fritz-Strauch-Halle in Crumstadt.