Hallenturnier des FSV Zotzenbach: 18 Teams wollen den Sieg Nach zwei Jahren Pause veranstaltet der FSV Zotzenbach an diesem Wochenende wieder sein Hallenturnier in der Odenwaldhalle Rimbach.

Zotzenbach. Es ist bereits das 26. Zotzenbacher Hallenturnier des für Senioren, wie der FSV nicht ohne Stolz mitteilt. „Das Teilnehmerfeld ist gut besetzt, und wir erwarten wieder spannende Spiele mit guter Stimmung“, sagt Zotzenbachs Vorsitzender Roland Agostin. Zudem gebe es einige neue Gesichter, so unter anderem Waldesruh Lampertheim oder TSV Aschbach.

Die komplette Vorrunde wird am Samstag von 13 bis gegen 21.30 Uhr ausgetragen. Nonstop 45 Partien stehen auf dem Spielplan, die erste Begegnung bestreiten die A-Ligisten ISC Fürth und TSV Aschbach. Die besten vier Mannschaften jeder Sechser-Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde am Sonntag ab 13 Uhr, die ebenfalls in drei Gruppen ausgespielt wird. Die Viertelfinalspiele finden ab 17 Uhr statt. Das Endspiel wird um 18.15 Uhr angepfiffen.

Titelverteidiger ist Türkspor Beerfelden, das 2020 in einem spannenden Endspiel Türkspor Wald-Michelbach nach Neunmeterschießen mit 5:3 bezwang.

Vorrunde, Gruppe I (Samstag ab 13 Uhr) mit ISC Fürth, TSV Aschbach, Tvgg Lorsch II, FSV Rimbach II, Waldesruh Lampertheim, SG Oftersheim II.