Prima Stimmung beim Auftakt des 37. TVL-Hallencups in der Jahnhalle. An diesem Freitag geht‘s weiter. Foto: Thorsten Gutschalk

Hallencup des TV Lampertheim: »Ein wunderbares Gefühl« TVL-Turnier zieht Fans an / VfR Fehlheim erreicht Endrunde / Heute zweites Quali-Turnier

Lampertheim. Michael Metzner war die Sache vorsichtig optimistisch angegangen. Nachdem der Wintercup in Birkenau zwischen den Jahren so gut gelaufen war, hatte der Cheforganisator die Hoffnung, dass der Hallencup des TV Lampertheim nach drei Jahren Pause ebenso gut angenommen wird. Und er wurde es: Zum Auftakt der 37. Auflage am Mittwochabend kamen 220 zahlende Zuschauer in die Jahnhalle. „Ein wunderbares Gefühl“, sagt Metzner, „das war einfach gut.“

Dabei war der Lokalkolorit im ersten von zwei Qualifikationsturnieren – das zweite ist am heutigen Freitag, die Endrunde am Sonntag – überschaubar. Der VfR Fehlheim und die zweite Mannschaft des TVL waren die einzigen Vertreter des Fußballkreises Bergstraße, das Gros des Feldes kam über den Rhein nach Lampertheim. Ein Zufall, wie Metzner erläutert: Die Teams hätten sich aussuchen können, ob sie mittwochs oder freitags starten. Am Mittwoch wollte auch der TSV Amicitia Viernheim ran. Doch die Gastgeber warteten vergeblich auf das Eintreffen der Kicker aus der Nachbarstadt. Über Viernheims ehemaligen Zweitmannschaftstrainer, den Lampertheimer Tobias Kleiner, stellten die Veranstalter einen Kontakt her und erfuhren eine halbe Stunde nach Turnierbeginn, dass die Amicitia nicht genügend Kicker beisammen hatte. So kamen alle Gruppengegner zu einem kampflosen 3:0-Sieg – auch der TV Lampertheim II, der in seinem letzten Spiel gegen den VfR Fehlheim die große Chance hatte, ins Halbfinale einzuziehen. Beide hatten eine 1:5-Niederlage gegen den späteren Turniersieger TuS Rüssingen auf dem Konto sowie drei kampflose Punkte. Die Partie stand „auf des Messers Schneide“ (Metzner), der kampfstarke TVL hatte durch Florian Gropp das 1:1 erzielt. Doch in der Schlussminute schlug Verbandsligist Fehlheim, mit einer gemischten Mannschaft angetreten, zu und erreichte mit dem 2:1-Sieg das Halbfinale, was gleichzeitig die Qualifikation für die Endrunde am Sonntag bedeutete. Neben Fehlheim sind dann auch TuS Rüssingen, LSC Ludwigshafen und der VfR Mannheim U23 am Ball. Am heutigen Freitag (Beginn: 17.30 Uhr) werden die weiteren vier Endrundenteilnehmer ermittelt. Ums Finalticket bewerben sich SG Hüttenfeld, FSG Riedrode, VfB Lampertheim, FV Biblis (Gruppe A), Olympia Lorsch, SV Zwingenberg, SG Azzurri/Olympia Lampertheim und TV Lampertheim (Gruppe B). Die Halbfinals beginnen gegen 20.45 Uhr, das Endspiel ist für 21.35 Uhr angesetzt.