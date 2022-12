Birkenauer Wintercup verspricht spannende Derbys Das Traditionsturnier des VfL ist zurück

Birkenau. Nach zweimaliger Pandemie-Abstinenz richtet der VfL Birkenau in diesem Jahr wieder seinen Wintercup aus. Vom 27. bis 30. Dezember werden mehr als 90 Teams in der Langenberghalle ihre Sieger ausspielen. Erstmals in der traditionsreichen Geschichte wird das Männerturnier nicht über mehrere Abende stattfinden, sondern am Abschlusstag ausgespielt. Darüber hinaus feiern die Frauen ihre Wintercup-Premiere und die bisherige Ortsmeisterschaft wird als klassischer Wettbewerb für Hobbykicker durchgeführt.