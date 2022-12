Der FC Waldkirch erlebt ein Debakel gegen Hofstetten Im Heimspiel gegen den Aufsteiger gerät Waldkirch mit 1:8 unter die Räder +++ Auggen überrascht erneut angenehm und punktet in Pfullendorf

FV Lörrach-Brombach - Kehler FV 2:0 (0:0). Gefühlt kommen Temperaturen bei jedem anders an, heißt es, wenn von der wahrgenommenen Kälte die Rede ist. Der eine sollte sich demnach wärmer kleiden als der andere, um das gleiche thermische Wohlbefinden zu erreichen. Beim Spiel der Verbandsligisten Lörrach-Brombach und Kehl gab es dahingehend prima Anschauungsunterricht. Während am Spielfeldrand die Steppjacke dominierte, liefen mehrere Gästespieler im Kurzarm-Trikot auf, gleichzeitig spielten fast alle Kehler mit Handschuhen. Mehr bei BZ-Plus. FVLB: Philipp; Böhler, M. Pinke, D. Pinke, Radulovic; Muslic (75. Lorenz), D’Agostino, Zamorano, El-Ghazi (40. P. Disanto); Rümmele, Binkert. Tore: 1:0 M. Pinke (77.), 2:0 Radulovic (86.). SR: Pelka (Umkirch). Zuschauer: 120. SV 08 Kuppenheim - SC Lahr 3:3 (3:1). Lahrs Sportvorstand Petro Müller zog nach dem Remis in Kuppenheim ein zunächst überraschend wirkendes Fazit. "Wir haben ein richtig starkes Spiel absolviert – mit Ausnahme der ersten zwölf Minuten", sagte Müller. Diese hatten es allerdings in sich, denn "die Mannschaft hat es in den ersten Minuten nicht verstanden, sich auf dem kleinen Kunstrasen zurechtzufinden. Und dann stand es bereits 0:3", so Müller. Zwei schlecht verteidigte Freistöße, ein Handelfmeter – prompt lag der Gastgeber klar in Führung. "Gerade bei den ersten beiden Gegentreffern fehlte die Nähe zum Mann, das sind keine unvermeidbaren Treffer", kritisierte Müller. Doch der vermeintliche Vorteil sollte sich in der Folge zum Nachteil für den SVK entwickeln, da sich die Gastgeber zu sicher fühlten. "Zum Spiel hat Kuppenheim bis zum Schluss eigentlich nichts mehr beigetragen. So konnten wir unser Spiel zunehmend aufziehen und die Kontrolle übernehmen", so Müller. Taktisch stellte sich der SCL offensiver auf, attackierte früher und kam zu Gelegenheiten. Einen Chip-Pass von Johannes Wirth nahm Dennis Häußermann auf, strebte dem SVK-Tor entgegen und schloss zum 3:1 (19.) ab.

Fortan bestimmten die Lahrer das Geschehen. Kuppenheim kam kaum mehr aus der eigenen Hälfte heraus. Zur Pause brachte SCL-Trainer Domenico Bologna mit Motasem Hammad eine weitere Offensivkraft. In der 54. Minute wurde Konstantin Fries bei einem Dribbling im Gästestrafraum gefällt. Beim fälligen Strafstoß nahm Roman Bulgakov dem zunächst vorgesehen Daniel Monga den Ball ebenso selbstbewusst wie ungeplant aus der Hand und verwandelte kaltschnäuzig zum 2:3. Danach fehlte das Abschlussglück, Kuppenheims Defensive hielt weiter stand. Doch sechs Minuten vor dem Ende setzte sich Hammad durch. Seine Hereingabe landete bei Häußermann, der zum 3:3 (84.) ausglich. "Am Ende ist es ein verdienter Punkt und ein gutes Zeichen an die Konkurrenz, dass die Mannschaft auch nach einem 0:3 noch da ist", lobte Müller. Tore: 1:0 Buttermilch (4.), 2:0 Gündüz (8.), 3:0 Giardini (12./HE), 3:1 Häußermann (19.), 3:2 Bulgakov (54./FE), 3:3 Häußermann (84.). Schiedsrichter: (Zell i. W.). Zuschauer: 120.





FC Waldkirch – SC Hofstetten 1:8 (1:4). Aufgrund der Witterungsverhältnisse musste das letzte Heimspiel des FC Waldkirch in diesem Jahr auf den Kunstrasenplatz verlegt werden. Auf dem kleinen Spielfeld fanden die Gäste besser ins Spiel und wirkten von Beginn an hellwach und zweikampfstark. Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte und schnelles Umschaltspiel wurden mit zwei Toren in der Anfangsphase belohnt. Den Waldkirchern gelang zwar der Anschlusstreffer, doch danach ließ sich das Team von Spielertrainer Fabian Nopper von dem Aufsteiger aus der Ortenau serienweise eiskalt auskontern. Tore: 0:1 Schwörer (10.), 0:2 Obert (16.), 1:2 Probst (19.), 1:3 Esslinger (36.), 1:4 Obert (44.), 1:5 Krämer (52.), 1:6 Hengstler (62.), 1:7 Esslinger (64.), 1:8 Obert (67.). Schiedsrichter: Mera-Linz (Schopfheim). Zuschauer: 130.





SV Linx – SF Elzach-Yach 1:1 (0:1). Ein Unentschieden in Linx ist für die SF Elzach-Yach eigentlich ein gutes Ergebnis. Doch nach dem 1:1 in Linx waren die Sportfreunde „brutal enttäuscht“, wie ihr Trainer Enzo Minardi einräumte: „Wir hatten in der ersten Halbzeit genügend Chancen, um mit 4:1 zu führen.“ Zudem kassierte seine stark auftretende Mannschaft den Ausgleich in der Nachspielzeit nach einem umstrittenen Freistoß. Aus SF Sicht wurde auch noch ihr Torhüter Fabian Wölfle vom Torschützen Felix Armbruster gefoult. Tore: 0:1 Meier (18.), 1:1 Armbruster (90.+1.). Rote Karte: Volk (90.+3.. SF Elzach-Yach wegen Notbremse). Schiedsrichter: Pacher (Brigachtal. Zuschauer: 300.





FC Teningen – SV Bühlertal 4:0 (2:0). Etwas zu hoch, so der Teninger Trainer Jan Lindemann, sei der klare Heimsieg seiner Mannschaft gegen den keineswegs enttäuschenden SV Bühlertal ausgefallen: „Nach der Pause hat bis zur 75. Minute nur noch eine Mannschaft gespielt, das war Bühlertal. Unser Gegner hatte genügend Chancen, um mehrere Tore erzielen zu können.“ Nichtsdestotrotz: Der FC Teningen festigte durch den klaren Erfolg den zweiten Tabellenplatz. Tore: 1:0 Wehrle (22.), 2:0 Resch (31.), 3:0 Riechert (76.), 4:0 Jasseh (83.). Schiedsrichter: Wilke (Bad Bellingen). Zuschauer: 120.





SC Pfullendorf – FC Auggen 1:1 (0:1). Für die erneut überzeugenden Auggener wäre beim SC Pfullendorf mehr drin gewesen als nur ein Zähler. Das Team von Trainer Marco Schneider dominierte die erste Halbzeit und lag verdient in Führung. Unkonzentriertheiten nach Wiederanpfiff ermöglichten dem rund 70 Minuten in Unterzahl spielenden SCP den Ausgleich. In der Schlussphase drängten die Auggener vehement, um erneut in Führung zu gehen, doch der Auswärtssieg blieb ihnen versagt. „Unzufrieden bin ich mit unserer Leistung dennoch nicht“, so Schneider nach dem Schlusspfiff. Tore: 0:1 Dold (45.+1.), 1:1 Marena (55.). Rote Karte: Willibald (23., SCP wegen Notbremse). Schiedsrichter: B. Fleig (Brigachtal). Zuschauer: 120.





Bahlinger SC II – FC Singen 04 2:3 (0:3). Eine gute Heimleistung der Bahlinger Reserve blieb gegen die cleveren Singener unbelohnt. Obwohl die Mannschaft von Ali Gasmi auch in der ersten Halbzeit dank eines gepflegtn Spielstils überlegen war, lag sie mit 0:3 zurück, weil die Gäste ihre individuellen Fehler kosequent ausnutzten. Der Sturmlauf der Bahlinger nach der Pause brachte nur noch Ergebniskosmetik, obwohl der BSC II genügend Chancen hatte, das Spiel zu drehen. Tore: 0:1 Barjasic (25.), 0:2 Koyuncuoglu (34.), 0:3 Ceesay (42.), 1:3 Rautenberg (47.), 2:3 L. Bauer (67.). Schiedsrichter: Schillinger (Mannheim). Zuschauer: 100.





Villingen 08 II – FC Denzlingen 3:1 (1:1). Die Denzlinger erwischten die Nullachter eiskalt auf dem falschen Fuß: Keine 120 Sekunden nach dem Anpfiff traf Leandro Einecker mit dem ersten Angriff der Partie zum 0:1. Die Villinger zeigten sich unbeeindruckt, fanden schnell zurück ins Geschehen und glichen den Rückstand nur zehn Minuten später durch einen strammen Abschluss von Samet Yilmaz aus. Die offensiv ausgerichteten Gastgeber suchten ihr Glück weiter im Angriff. Bis zur Halbzeit blieben weitere Chancen aber reihenweise ungenutzt. Das sollte sich direkt nach Wiederanpfiff ändern: Yannick Spät traf zum 2:1. Jetzt gab es in der umkämpften Partie ein munteres Hin und Her. 08-Trainer Daniel Miletic sorgte mit drei Einwechslungen für zusätzlichen Schwung in der Offensive. Da dem FC Denzlingen das 2:2 nicht gelang, nahm sich Jonas Zimmermann in der Schlussminute ein Herz und traf zum 3:1. „Wir freuen uns über den wichtigen und verdienten Sieg“, so Miletic. „Wir hatten uns viel vorgenommen. Auch der frühe Rückstand konnte uns nichts anhaben.“ Jetzt könne seine Mannschaft komplett ohne Druck zum letzten Spiel vor der Winterpause zum Tabellenführer, dem SC Lahr, fahren. Villingen II: Ehmann – J. Spät, Seemann, Zeiser, Cristilli, Emminger (74. Karaki), Yilmaz (87. Miletic), Cunion, Laatsch, Y. Spät (84. Kaya), Schmid. Tore: 0:1 Einecker (2.), 1:1 Yilmaz (12.), 2:1 Y. Spät (46.), 3:1 Zimmermann (90.). SR: Redmann. ZS: 100.