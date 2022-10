Der Fall Moise Gae: Auf den MSV Düsseldorf kommt wohl eine Strafe zu Oberliga Niederrhein: Der Vertrag des Spielers soll laut WDFV für unwirksam erklärt werden. Der Verband will eine Strafe von 300 Euro verhängen, aber es könnte am Ende noch teurer werden.

Das Sportgericht hat vorgesehen, den vermeintlich am 26. Juli 2022 geschlossenen Vertrag mit dem MSV Düsseldorf für „sportrechtlich unwirksam“ zu erklären. Viktoria Arnoldsweiler hatte zahlreiche Zeugen benannt, die bekundeten, dass der Spieler an dem vorgeblichen Tag seiner angeblichen Vertragsunterzeichnung auf der MSV-Geschäftsstelle gar nicht in Düsseldorf gewesen sein könne. Stattdessen habe er in der fraglichen Zeit in Neuss beim A-Kreisligisten SV Uedesheim als Gast mittrainiert. Zudem soll gegen den MSV Düsseldorf laut WDFV wegen „unrichtiger Angaben“ im Rahmen des Spielberechtigungsantrages eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro verhängt werden.

Eine Reaktion des MSV Düsseldorf gibt es inzwischen auch. In einer Eidesstattlichen Versicherung vom 11. Oktober 2022 erklärt der Sportliche Leiter des MSV, Mounir Bouhou, dass Moise Gae den Vertrag bereits am 21. Juli 2022 - und nicht wie bisher behauptet am 26. Juli 2022 - unterzeichnet habe, also dem mutmaßlich letzten Trainingstag des Spielers in Düsseldorf. Diese Vertrags-Unterzeichnung habe „im Beisein mehrerer Zeugen“ stattgefunden. Allerdings werden diese Zeugen weder namentlich benannt noch eine Tages- oder Uhrzeit für die vorgebliche Vertragsunterzeichnung, die nun überraschend am 21. Juli 2022 erfolgt sein soll. Dagegen liegt offenkundig auch dem WDFV die Ablichtung eines Vertragsdokuments mit dem Unterzeichnungs-Datum vom 26. Juli 2022 vor. Auf dieser Grundlage will das Jugendsportgericht des WDFV den Vertrag nach seiner „beabsichtigten Entscheidung“ als „sportrechtlich unwirksam“ aufheben.

Es isr nicht davon auszugehen, dass das Sportgericht durch die neue Datum-Version in der Eidesstattlichen Versicherung des MSV-Sportchefs seine bisherige Einschätzung der Rechtslage nunmehr grundlegend ändern wird. Aber das endgültige Urteil bleibt natürlich abzuwarten. Sollte es bei dieser beabsichtigen Entscheidung des WDFV-Sportgerichts bleiben, ist die Situation des Spielers und sein künftiger Einsatz für den Mittelrheinligisten Arnoldsweiler wohl endgültig geklärt. Die Vertreter des Spielers Moise Gae wollen die Sache jedoch auch bei einer Spielerlaubnis nicht auf sich beruhen lassen. Gegen den MSV haben sie bereits eine zivilrechtliche Schadensersatzklage sowie eine Strafanzeige wegen eines hinreichenden Anfangsverdachts auf Betrug, Nötigung, Urkundenfälschung und der falschen Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung angekündigt. Falls der MSV hierbei vor dem ordentlichen Gericht unterliegt, könnte es für den Oberligisten inklusive der anfallenden Prozess- und Anwaltskosten in der juristischen Verlängerung teuer werden.