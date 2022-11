Der Denzlinger Trainer Florian Kneuker sieht einen "dreckigen Sieg" Ein hartumkämpftes Verbandsliga-Derby gewinnt der FC Denzlingen mit 4:2 beim FC Teningen. Die Entscheidung fällt erst in der Nachspielzeit.

Durch den Derbysieg rückt Denzlingen in der Tabelle bis auf einen Zähler an den FC Teningen heran. Drei Big Points im Abstiegskampf feierte Lörrach-Brombach gegen den Tabellendritten Auggen. Tabellenführer Lahr gab sich beim Auswärtsspiel in Waldkirch keine Blöße und siegte 4:1.

FC Teningen - FC Denzlingen 2:4 (1:2).

In der Fußball-Verbandsliga hat der FC Teningen den Kontakt zur Spitze etwas abreißen lassen. Nach der 2:4-Heimniederlage im Derby gegen den FC Denzlingen liegt das Team von Jan Lindemann vier Punkte hinter dem zweiten Tabellenplatz. In der umkämpften Partie spielten beide Mannschaften viele unsaubere Pässe, auch dem strapazierten Platz geschuldet. In der 17. Minute brachte Florian Haselbacher den FCT in Führung, als Denzlingen nicht konsequent klärte. Mehr bei BZ-Plus.

Teningen: Krause, Mikulic, Hodel, Hüglin (77. Nouri), Jasseh (72. Riechert), Huber (43. Giedemann), Wehrle, Hoelle, Froß, Resch, Haselbacher. Denzlingen: Schindler, Bacelic, Garcia Stein, Bayram, Respondek, Vrazalica (80. Walter), Lawson, Einecker (62. Lettgen), Qorraj, Sautner (83. Preußler), Lickert (68. Reinhardt). Tore: 1:0 Haselbacher (17.), 1:1 Vrazalica (22.), 1:2 Sautner (37./Foulelfmeter), 1:3 Lawson (65.), 2:3 Resch (78.), 2:4 Lettgen (90.+3). Gelb-Rot: Flesch (40./Torwarttrainer des FC Teningen). Schiedsrichter: Fante (Liel). Zusch.: 200.





FV Lörrach-Brombach – FC Auggen 2:1 (0:1).

Sie glaubten schon an böse Mächte. Mehrfach beklagten die Fußballer des FV Lörrach-Brombach in dieser Verbandsligasaison späte Nackenschläge. Doch sie können auch anders. Wie beim 2:1 gegen Teningen vor knapp zwei Wochen schlugen sie auch gegen den formstarken FC Auggen spät zu: Johannes Binkert (90.+3) traf zum umjubelten 2:1 ins lange Eck. „Wir haben beim Schicksal trotzdem noch was offen“, findet Trainer Tiziano Di Domenico, „wir hatten mehr Chancen, und ich hatte das Gefühl, dass wir es am Ende mehr wollten als Auggen“. Die Gäste, mit vier Siegen in Folge angereist, waren früh in Führung gegangen (Bischoff/4.), doch der FVLB blieb konzentriert, arbeitete sich in die Partie. Julian Rümmele glich in Folge eines Standards aus kurzer Distanz aus (50.), und in der Nachspielzeit wurden die Lörracher belohnt; nach sieben Punkten aus den letzten vier Spielen haben sie die Abstiegszone verlassen. „Jetzt sieht man es auch tabellarisch“, sagt Di Domenico, der erstmals seit Monaten wieder Marc Philipp ins Tor beorderte. „Das war der Deal“, sagt der Coach. Philipps Vertreter Simon Klein wechsele ohnehin zu Bezirksligist FC Schönau.

FVLB: Philipp; Böhler, Komljenovic, Leisinger, D. Pinke; Colley (87. Rohdenburg), Rümmele, Radulovic; Zamorano, Meier, Binkert. Tore: 0:1Bischoff (4.),1:1 Rümmele (50.), 2:1 Binkert (90.+3). SR: Schwind (Endingen). ZS: 220. GR: Meier (76./FVLB),Lacher(77./FCA).





FC 08 Villingen II - Bahlinger SC II 0:0.

Keinen Sieger gab es im Friedengrund: Fußball-Verbandsligist FC 08 Villingen II erreichte im Heimspiel gegen den Bahlinger SC II nur ein 0:0. Nach vier Spielen ohne Sieg wollte die Villinger Reserve ihre Negativserie beenden. Beide Teams neutralisierten sich in der ersten Halbzeit weigehend. Die Villinger erspielten sich im Laufe der Partie und insbesondere nach dem Seitenwechsel einige gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Yannick Spät verfehlte mit einem Kopfball das Bahlinger Gehäuse, Dominik Emminger hatte ebenfalls per Kopf eine Gelegenheit. Die nächsten Chancen setzten Mitte der zweiten Halbzeit Samet Yilmaz über das Tor und später Deniz Kaya sowie nochmals Emminger und Yilmaz knapp daneben.

Es hätte in den letzten Minuten allerdings ganz bitter kommen können: Villingens Torhüter Kevin Ehmann verhinderte zweimal im Eins-gegen-Eins gegen einen BSC-Akteur den Rückstand und hielt die Nullacht-Oberliga-Reserve damit im Spiel. Ein Sieg der Villinger wäre mehr als schmeichelhaft gewesen. „Es war ein 0:0 der besseren Sorte“, sagte Villingens Trainer Daniel Miletic nach dem Schlusspfiff. „Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft. Doch wir müssen gefährlicher werden. Es nützt nichts, besser zu sein, wenn man die Chancen nicht in Tore ummünzt.“ Das zu Null freue ihn, „aber es war mehr drin, wir hätten gewinnen können und hatten genügend Abschlüsse“. Die Bahlinger seien kurz vor Schluss nochmals aufgekommen. „Jetzt müssen wir in Singen punkten“, fordert Miletic, „da führt kein Weg dran vorbei“.

FC 08 Villingen II: Ehmann – Haller, Bächle, Zeisser, Zimmermann, Emminger, Karaki (76. Kaya), Yilmaz, Hezel (51. J. Spät), Y. Spät (87. Laatsch), Miletic (46. Cunion). Schiedsrichter: Eiletz. Zuschauer: 100.





FC Waldkirch - SC Lahr 1:4 (0:1).