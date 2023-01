Degendorfer hat in Anhausen eine Mission Ex-Spieler springt als Trainer ein und soll den SSV zum Klassenerhalt führen

„Er ist der richtige Mann für die Mission Klassenerhalt“, freut sich Abteilungsleiter Günther Frank, der bereits mit einem hochkarätigen Kandidaten für die neue Spielrunde kurz vor dem Abschluss steht. Den Namen wollte der Anhausener Funktionär allerdings noch nicht verraten. „Er hätte schon vergangen Sommer kommen sollen.“

Jetzt ist erst einmal Manuel Degendorfer gefragt. Der 38-Jährige will sich schon beim nächsten Hallentraining persönlich bei der Mannschaft vorstellen. Die meisten davon sind ihm noch bestens aus der Saison 2016/17 bekannt, als der ehemalige Bayern- und Landesligaspieler (FC Königsbrunn, TSG Thannhausen, TSV Aindling) elf Spiele ins Trikot des SSV schlüpfte und mithalf, den Aufstieg in die Kreisliga zu schaffen. Als Trainer war Degendorfer zuletzt in der Saison 2017/18 beim TSV Dinkelscherben tätig. Dort liegt auch noch sein Spielerpass. Ob das so bleibt?