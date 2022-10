Reusrath steht vor einem wichtigen Spiel gegen TuSEM Essen. – Foto: Thomas Haesler

Das war der 7. Spieltag in der Landesliga In der Landesliga ist das erste Saison-Viertel absolviert, daher müssen die Mannschaften nun ihren Kurs halten - oder eben korrigieren.

Das erste Viertel der Landesliga-Saison am Niederrhein ist bereits absolviert, deshalb stehen die Tendenzen in alle Richtungen schon fest. Was euch der 7. Spieltag bringt, erfahrt ihr an dieser Stelle.

Victoria Mennrath – SG Unterrath 0:4

Victoria Mennrath: David Platen, Philipp Preckel, Simon Littges, Julius Benders, Nico Krätschmer (62. Miguel Werner), Konstantin Xenidis (0. Miguel Werner), Robin Wolf, Philipp Bäger (68. Yannic Wolf), Fabian Aron Szordykowski, Noah Kubawitz, Jonah Tiskens (62. Nasser El Aboussi) - Trainer: Thomas Rohrbach - Trainer: Simon Netten

SG Unterrath: Jawad Bouhraou, Daniel Marcel Becker, Fabrizio Leone, Denis Sitter, Necirwan Khalil Mohammad (90. Hüseyin Mert Aflaz), Ferdi Acar, Bendix Staade, Khalid Al-Bazaz, Yassine Khadraoui (19. Ionas-Apostolos Frantzozas), Zissis Alexandris (90. Kelsey Duah Ramstijn), Milan Senic (89. Faouzi El Makadmi) - Trainer: Muhammet Isiktas

Schiedsrichter: Philipp Heuser () - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Ferdi Acar (45.), 0:2 Ionas-Apostolos Frantzozas (53.), 0:3 Ferdi Acar (60.), 0:4 Zissis Alexandris (87.)

Rot: Khalid Al-Bazaz (22./SG Unterrath/)



VfB 03 Hilden II – SC Kapellen-Erft 2:1

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Lukas Schmetz, Miko Kurth, Nils Alexander Piotraschke, Moritz Holz, Lukas Lier (63. Brian Agyeman Prempeh), Dominik Rodrigues Figueiredo, Jona Simon, Timo Kunzl (42. Alexander Hendrik Schnittert), Adrian Zdjelar (76. Joshua Schneider), Marco Tassone - Trainer: Manuel Mirek - Trainer: Zlatko Mustedanagic

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannick Ebert, Marco Arno Heiermann, Thomas Lavia, Simon Sasse, Pablo Ramm, Efe Özen, Robert Wilschrey, Hajime Yokota, Celal-Can Yücel, Sherif Krasniqi - Trainer: Björn Feldberg

Schiedsrichter: Leon Emanuel Fischermanns () - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Adrian Zdjelar (29.), 2:0 Adrian Zdjelar (45.+3), 2:1 Robert Wilschrey (50. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Keirol Aaron (64./SC Kapellen-Erft/)



Rather SV – 1. FC Viersen 3:3

Rather SV: Kaito Ikeda, Flakrim Islami, Tobias Niclas Schmidt-Kessen, Baris Atas, Yasin Özgede, Anes Danijali, Yukichi Sasaki, Minkyu Kim, Youssef El Boudihi, Lejs Zenuni (80. Shohei Nelson Lukoma Yamashita), Pascal Peponis (71. Hedon Terpeza) - Trainer: Franco Martino - Trainer: Deniz Aktag - Trainer: Hotte Wessnig

1. FC Viersen: Christoph Sikowski, Maximilian Pohlig, Nicolas Kiebel, Niels Louis Blaszczyk, Metin Türkay (58. Justin Butterweck), Konstantine Jamarishvili (58. Giosué Joel Mangano), Emre-Ilhan Caraj, Miguel Jason Franz Bügler, Semih Cakir (89. Niklas Thobrock), Petar Popovic, Vensan Klicic (75. Timur Enes) - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Isman Mourad () - Zuschauer: 107

Tore: 0:1 Metin Türkay (18.), 1:1 Minkyu Kim (36.), 2:1 Pascal Peponis (69.), 2:2 Petar Popovic (72.), 2:3 Justin Butterweck (88.), 3:3 Hedon Terpeza (90.+2)



FC Büderich – Holzheimer SG 2:1

FC Büderich: Justin Möllering, Julian Goroncy (48. Carlo Honoré Heinrich), Christ Kasela Mbona, Ibrahim Kanat, Marius Pauly, Malek El Chaabi, Orkun Akbaba, Dennis Durmus, Hendrik Kortgödde (30. Michael Kämpf) (56. Leon Jonah Lepper), Fabian Gombarek (76. Antonio Munoz-Bonilla), Jan Niklas Kühling - Trainer: Denis Hauswald

Holzheimer SG: Nico Bayer, Yakup Akbulut, Pascal Schneider, Joel Trotzki, Maurice Heylen, Stephan Wanneck, Baran Bal (86. Tom Nilgen), Paul Wolf (75. Onurcan Yazgili), Christos Pappas, Yannick Joosten, Fynn Reiß - Trainer: Hamid Derakhshan

Schiedsrichter: Yassin El Hatri () - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Jan Niklas Kühling (1.), 2:0 Leon Jonah Lepper (80.), 2:1 Tom Nilgen (90.+6 Foulelfmeter)



VfR Krefeld-Fischeln – VSF Amern 1:4

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Almir Arapovic, Luca Sondermann (46. Lars Marcel Werth-Jelitto), Bonko Smoljanovic, Emre Terzi, Ilay Baris (72. Leon Prinz), Tomoki Fujihira (83. Kevin Bodden), Batuhan Arslanoglu (55. Amin Azdouffal), Patrick Pasthy, Maciej Jan Herod, Dario Krezic - Trainer: Karl-Heinz Himmelmann

VSF Amern: Robin Krahnen, Frederik Verlinden, Torben Esser, Nico Wehner, Johannes Hamacher, Ibrahim Arbag (61. Maximilian Gotzen), Hiroki Mizuno (87. Ibrahim Er), Lamin Fuchs, Hayato Takebata, Selman Sevinc, Luca Dorsch (89. Yori Kirshner) - Trainer: Willi Kehrberg

Schiedsrichter: Ertugrul Usta () - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Torben Esser (19.), 1:1 Lars Marcel Werth-Jelitto (56.), 1:2 Lamin Fuchs (59.), 1:3 Torben Esser (69.), 1:4 Hayato Takebata (90.+7)



SC Düsseldorf-West – ASV Einigkeit Süchteln 6:2

SC Düsseldorf-West: Timo Utecht, Huimang Park, Kenneth Miguel Eligon (81. Toshiki Otsuki), Daichi Yamamoto (79. Hamza Naji), Kosei Fujita (62. Yassine Lekfif), Maciej Zieba, Martin Wagner, Hiromasa Sato, Jack Tran, Diyar Turan (83. Amir Hossein Khamissi) - Trainer: Goran Tomic

ASV Einigkeit Süchteln: Jens Lonny, Maik Lambertz (74. Semih Sever), Burak Akarca, Maurice Bock, Johannes Leske (46. Eric Torsten Schulz), Toni Weis, Karsten Robertz (46. Emmanuel Adu), Paul Fröhling, Hiromasa Kawamura (84. Philipp Kremer), Tobias Busch, Janpeter Zaum - Trainer: Frank Mitschkowski

Schiedsrichter: Nico Rosen () - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Janpeter Zaum (7.), 1:1 Jack Tran (19.), 2:1 Diyar Turan (20.), 3:1 Kosei Fujita (29.), 4:1 Jack Tran (33.), 5:1 Kosei Fujita (41.), 6:1 Diyar Turan (52.), 6:2 Tobias Busch (57.) ____ Das ist der nächste Spieltag 8. Spieltag

Sa., 15.10.22 16:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Victoria Mennrath

So., 16.10.22 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfR Krefeld-Fischeln

So., 16.10.22 15:00 Uhr VSF Amern - Rather SV

So., 16.10.22 15:30 Uhr FC Büderich - 1. FC Viersen

So., 16.10.22 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Düsseldorf-West

So., 16.10.22 15:30 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II >>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1! _______________ Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

SV Blau-Weiß Dingden – SGE Bedburg-Hau 4:4

SV Blau-Weiß Dingden: Andreas Rösing, Deniz Tulgay, Jonas Beckmann, Michael Leyking (80. Julian Weirather), Kevin Juch, Robin Volmering, Jonas Schneiders (62. Memetsah Cakar), Christian Görkes, Jan-Niklas Haffke, Matties Volmering, Mohamed Salman - Trainer: Dirk Juch

SGE Bedburg-Hau: Jendrik-Jan-Alexander Maas, Marvin Kresimon, Martin Tekaat, Oussama Toumzine (59. Robin Deckers), Fabian Berntsen, Leon Claaßen, Tom Versteegen, Dominik Ljubicic (80. Ciwan-Ozan Özdemir), Henrik Schümmer, Felix Beeker (72. Sebastian van Brakel), Falko Kersten (60. Luca Wiens) - Trainer: Sebastian Kaul

Schiedsrichter: Maximilian Johann Ceiler () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jan-Niklas Haffke (4.), 2:0 Robin Volmering (7.), 2:1 Henrik Schümmer (9.), 2:2 Falko Kersten (46.), 3:2 Robin Volmering (60.), 3:3 Robin Deckers (77.), 4:3 Jan-Niklas Haffke (82.), 4:4 Sebastian van Brakel (84.)



Mülheimer FC 97 – SV Genc Osman Duisburg 3:1

Mülheimer FC 97: Tolunay Isik, Kaan Atik, Jesaja Tochi Kenechukwu Maluze, Sahin Karabudak, Jeff Gyasi (56. Yusuf Izzeddin Isik), Nurettin Kayaoğlu, Sandro Garcia Melian, Paul Ihnacho Ikechukwu, Argjent Emrula (74. Imran Ömür), Arman Corbo (72. Obinna Bryan Asagwara), Anil Yildirim (86. Serdy Nguala) - Trainer: Bartosz Maslon

SV Genc Osman Duisburg: Muhammet Sadiklar, Hakan Yildirim, Barkin Cömert (47. Hussein Alameddine), Etinosa Igbionawmhia (89. Bilal Fezzani), Burak Bayram, Deniz Steven Zarifoglu (61. Mert Yagci), Emre Onur, Tevfik Kücükarslan, Samed Basol, Haluk Türkeri (66. Gianluca Gerome Buhlmann), Samet Sadiklar - Trainer: Haluk Piricek

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Arman Corbo (18.), 2:0 Argjent Emrula (45.+2), 2:1 Samet Sadiklar (73. Foulelfmeter), 3:1 Sandro Garcia Melian (90.+3)



SV Hönnepel-Niedermörmter – PSV Wesel 0:3

SV Hönnepel-Niedermörmter: Kai Hanysek, Camara Kessery (66. Biyan Kesen), Aldin Salihovic (46. Marko Cvetkovikj), Jonathan Brilski, Marvin Hitzek, Jovan Milosavljevic (62. Arda Gözüdok), Peter Mayr, Marvin Müller, Alpay Erdem (54. Baran Özcan), Elidon Bilali, Pedro Santiago Cejas - Trainer: Thomas Geist

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Lennart Laader, Johannes Bruns, Philipp Divis (55. Viktor Sawatzki), Jona Sobotta, Jost Kasparek (71. Dennis Bartsch), Luis Jakob Blaswich (82. Timo Giese), Florian Karwath, Lauritz Meis, Felix Gehrmann, Necati Güclü (84. Hanad Mohamed) - Trainer: Björn Assfelder

Schiedsrichter: Berkan Isik () - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Necati Güclü (21.), 0:2 Jona Sobotta (60.), 0:3 Luis Jakob Blaswich (81.)



Sportfreunde Broekhuysen – Spvgg Sterkrade-Nord 2:2

Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Christoph Elspaß, Joshua Frenzen (74. Igor Puschenkow), Luca Schmermas, Jan Teegelbeckers, Justin Theelen (65. Stan Hesen), Norman Kienapfel, Coen Aarts, Yannis Weyers, Leon Peun, Sven van Bühren - Trainer: Sebastian Clarke - Trainer: Philipp Venten

Spvgg Sterkrade-Nord: Haakon Johannes Pomorin, Maximilian Abel, Nico Kuipers, Peter Heinz, Wassim Jabri, Oguzhan Cuhaci, Steffen Murke, Masaya Sasaki, Ömer Akbel, Tim Falkenreck, Damian Vergara Schlootz - Trainer: Dennis Charlier - Trainer: Mike Ratkowski

Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Wassim Jabri (32.), 1:1 Christoph Elspaß (40.), 1:2 Tim Falkenreck (51.), 2:2 Jan Teegelbeckers (78.)

Besondere Vorkommnisse: Leon Peun (Sportfreunde Broekhuysen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).



DJK Sportfreunde 97/30 Lowick – VfB Bottrop 1:0

DJK Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Rene Üffing, David Rehms, Fabian Streib (46. Taric Boland), Mohamed Mislemani (46. Mika Egeling), Tom Lorei (81. Henning Ternes), Oskar Tünte, Hassan Mislemani (73. Tim Munnes), Jens Terörde, Henning Bruns, Lukas Oostendorp (68. Maximilian Overbeck) - Trainer: Alessandro Duro

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah, Enes Kodaman, Danny-Marko Steinmetz, Emre Köksal, Tugay Tekin, Alpay Cin, Ahmed Jemaiel (88. Eugene Ofosu-Ayeh), Nusret Miyanyedi, Murat Berbero (65. Rene Biskup), Fatih Candan - Trainer: Michael Schrank

Schiedsrichter: Lilly Berndtsen () - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Taric Boland (71. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Danny-Marko Steinmetz (79./VfB Bottrop/Meckern)

Gelb-Rot: Frederick Owusu Ansah (83./VfB Bottrop/Reklamieren / Meckern)

Besondere Vorkommnisse: Fatih Candan (VfB Bottrop) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christopher Hakvoort (28.).



SV Scherpenberg – TSV Wachtendonk-Wankum 5:0

SV Scherpenberg: Tobias Prigge, Nico Frömmgen, Ouassim El Abdouni, Raffael Schütz (85. Mergim Rustemi), Nico Klotz (46. Marcel Gesemann), Tim Ramroth (76. Jonas Mende), Yunus Emre Kocaoglu, Valdet Totaj (87. Andre Rieger), El Houcine Bougjdi, Maximilian Stellmach, Darius Strode (82. Benedikt Thülig) - Trainer: Deniz Günes - Trainer: Ralf Gemmer - Trainer: Fabian Scholz

TSV Wachtendonk-Wankum: Lars Bergner, Jasin Saiti, Sören Höffler, Benjamin Dolle (74. Alexander Rasch), Nick Armbrüster (74. Markus Müller), Kai Baumeister, Nikolas Dennesen (46. Ervin Jean-Pierre), Tobias Tatzel (74. Pascal Gubala), Robin Baumgart, Niclas Hoppe, Malik Bongers - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Tom Nesselhauf () - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Darius Strode (48.), 2:0 Darius Strode (51.), 3:0 Valdet Totaj (64.), 4:0 Darius Strode (80.), 5:0 Benedikt Thülig (86.)



DJK Arminia Klosterhardt – TuS Fichte Lintfort 2:1

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Serhat Sat, Felix Hohmann, Marvin Paßing (80. Bünyamin Burak Sari), Nico Harder (21. Jarmain-Jamal Osei Bonsu), Mirac Bayram, Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Philipp Melzer, Niklas Daunheimer (81. Juliano Ismanovski), Deniz Erdem - Trainer: Marcel Landers

TuS Fichte Lintfort: Stefan Hüpen, Philipp Hasse, Rafael Vizuete Mora, Cedrik Sprenger (81. Lars Hoffmeister), Marvin Ehis, Alen Brajic (52. Gabriel Derikx), Emirhan Karaca (79. Mehmet-Ali Cengiz), Elias Bergmann (72. Andrew Appiah), Robin van Radecke, Stefan Kapuscinski, Julian Thiel - Trainer: Meik Bodden

Schiedsrichter: John Sahhar () - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Marvin Paßing (73.), 2:0 Samuel Zegadlo (88.), 2:1 Gabriel Derikx (90.+4 Foulelfmeter)

Rot: Andrew Appiah (85./TuS Fichte Lintfort/Von außen nicht zu sehen )

____ Das ist der nächste Spieltag 8. Spieltag

Fr., 14.10.22 20:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg - DJK Arminia Klosterhardt

So., 16.10.22 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 16.10.22 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg

So., 16.10.22 15:30 Uhr TuS Fichte Lintfort - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 16.10.22 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Mülheimer FC 97

So., 16.10.22 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Blau-Weiß Dingden

So., 16.10.22 17:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde Broekhuysen