Das sagt das Wormatia-Team zur Entlassung von Trainer Mehring Offener Brief: Mannschaft zeigt sich vom Aus des Trainers Max Mehring überrascht

Worms. Kurz vor Weihnachten äußern sich die Regionalliga-Fußballer von Wormatia Worms erstmals zur Entlassung ihres Trainers Max Mehring. In einem offenen Brief an die „Wormatia-Familie” drückt die Mannschaft ihre Überraschung, ihre Verwunderung und ihr Unverständnis über diesen Schritt der Vereinsführung aus. Vom Trainer hatte sich der Aufsteiger vor einer Woche getrennt, weil der Vorstand fürchtete, unter Regie von Mehring am Ende der Saison das Klassenziel zu verfehlen. Derzeit rangiert Wormatia Worms in der Tabelle in der Abstiegszone auf Platz 15. Nach einem Nachfolger wird laut Vereinsseite gesucht.

In dem offenen Brief, der dieser Zeitung vorliegt und von Loyalität zum Verein zeugt, heißt es seitens der Mannschaft: Die Trennung von Max Mehring „ist ein schlechtes Zeugnis für den ganzen Verein. Für die Verantwortlichen und für uns Spieler. Wir Spieler wissen, dass letztendlich wir auf dem Platz stehen und verantwortlich für die Ergebnisse und somit die Tabellensituation sind. Nichtsdestotrotz wollen wir unsere Verwunderung sowie unser Unverständnis über die Entscheidung des Vereins mitteilen und ganz klar sagen, dass wir an den Klassenerhalt glauben und auch zu hundert Prozent an den Klassenerhalt mit Max als Trainer geglaubt hätten.”

Team kritisiert sich selbst

Im weiteren Verlauf des Statements fasst sich das Team an die eigene Nase: „Niemand kann besser als die Mannschaft beurteilen, wie gut ein Trainer und dessen Arbeit und Qualität ist, da sie ihn jeden Tag erlebt. Wir können guten Gewissens behaupten, dass Max jederzeit alles in seiner Macht stehende für den Verein getan hat. Leider haben wir als Mannschaft es nicht geschafft, taktische Vorgaben und Trainingsinhalte in Punkte umzuwandeln, sodass Max weiterhin unser Trainer ist.”

"Wünschen Max alles Gute"