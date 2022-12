„Das ist nicht selbstverständlich“ – Thiel rechnet Pipinsried Freigabe zum 1. Januar hoch an „Ich wollte mehr Zeit bei meiner jungen Familie verbringen“

Fürstenfeldbruck – Zu seinen „Spezln“ vom FV Illertissens sei der Kontakt nie abgerissen, sagt der mit seiner Familie in Grafrath wohnende, ehemalige Torhüter des SC Fürstenfeldbruck. Vor der Saison hatte Thiel vor allem die langen Fahrten zum Training nach Illertissen mit als einen Grund des Wechsels angegeben. „Ich wollte mehr Zeit bei meiner jungen Familie verbringen.“

In Pipinsried habe er schnell das Vertrauen der Trainer erhalten und wurde nach der Vorbereitung auf den Saisonstart auch gleich zum Spielführer ernannt. Doch schon bald merkte Thiel , dass auch die Fahrten zum Training nach Pipinsried nicht weniger zeitaufwendig waren. „Auch da kam ich erst gegen 22 Uhr wieder nach Hause, weil Pipinsried mit dem Training eine Stunde später begann, als Illertissen.“ Und weil bei Pipinsried sportlich auch nicht alles so rosig lief, erlag er schließlich doch den Werbeversuchen Illertissens. „Es gab ein paar Faktoren, die mir in Pipinsried nicht gefallen haben“, sagte Thiel. Näher wollte er aber nicht auf die Umstände seiner Rückkehr eingehen.