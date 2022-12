Das Erdinger Sportjahr in Zahlen: Der große Rückblick Jahresrückblick

50 Meter weit kann Raffi Ascher schießen – und treffen. Es ist der 1:0-Siegtreffer des FC Schwaig gegen den ASV Dachau. Die erste Saison in der Landesliga beschließen die Schwaiger sensationell auf Platz drei, die zweite läuft schlechter. Das Team steckt im Abstiegskampf.

76 Sitzplätze hat der Stolz der DJK Ottenhofen: die neue Tribüne.

88 Jahre alt wird Josef Gotz, dann schläft der ehemalige Gewichtheber, Funktionär, Stadtrat und Erdinger Sportreferent im Heiliggeist-Stift friedlich ein. Box-Pionier Günther Pauli stirbt mit 72 Jahren. 170 Teilnehmer hat das erste Landkreisturnfest seit 2019. Prächtig organisiert wurde es vom TSV Dorfen.

200 m Lagen und 100 m Schmetterling sind die Disziplinen, in denen Luis Hofmaier die bayerischen Jahrgangsmeisterschaften gewinnt.

250 000 Euro ist laut transfermarkt.de der Marktwert des Eittingers Stefan Lex. Für die Löwen ist der Wert weit höher. Inzwischen führt er das Rudel als unumstrittener Kapitän an und sorgt mit seinen Toren und Vorlagen dafür, dass die Fans vom Aufstieg in die 2. Liga träumen dürfen. Sein Highlight des Jahres: das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund (0:3).

250 000 Euro ist laut transfermarkt.de auch der Marktwert von Vitus Eicher. Der Langengeislinger Torhüter ist seit der Saison 2016/17 beim 1. FC Heidenheim. Die häufig unterschätzten Schwaben spielen einmal mehr eine starke Saison in der 2. Bundesliga und dürfen durchaus vom Aufstieg träumen. In jene Liga, in der nun seit drei Jahren Sebastian Bönig Co-Trainer ist. Mit Union Berlin führt er im Herbst 2022 sogar wochenlang die Bundesliga an.

1 Million ist laut transfermarkt.de der Marktwert von Leandro Morgalla. Der Forsterner ist die Entdeckung des Jahres bei den Münchner Löwen, der von der halben Bundesliga gejagt wird, aber den Sechzgern treu bleibt.