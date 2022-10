Dank ans Maskottchen: FC Pipinsried beendet Negativserie in Burghausen Fußball Regionalliga

Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat seine Sieglosserie mit einem verdienten 2:1-Erfolg bei Wacker Burghausen beendet.

Pipinsried – Mit einem hochverdienten 2:1-Auswärtserfolg beim SV Wacker Burghausen hat der FC Pipinsried am Samstag seine acht Spiele andauernde sieglose Serie in der Regionalliga Bayern beendet. Beim bis dato Tabellendritten Wacker Burghausen war der FCP die bessere Mannschaft, legte den Grundstein zum Sieg mit den beiden Treffern bereits in der ersten Halbzeit.

Endlich haben sich die Kicker des FC Pipinsried wieder selbst belohnt. Das, was in den Spielen zuvor überhaupt nicht geklappt hatte, setzte die Mannschaft von Spielertrainer Niko Jelisic endlich um. Es war beeindruckend, wie der im Abstiegsstrudel stehende Gast aus dem Dachauer Hinterland gerade im ersten Spielabschnitt das Match beherrschte. Die Gastgeber wurden ganz früh angelaufen, sie bekamen keine Luft zu atmen. Von einem geordneten Spielablauf war bei der Wacker-Elf nichts zu sehen. Kaum, dass Wacker-Keeper Markus Schöller ihn ins Spiel gebracht hatte, jagten die Pipinsrieder ihrem Gegner den Ball schon wieder ab. Für diesen Aufwand belohnte sich der FCP in der Wacker-Arena vor 756 Zuschauern schon in der ersten Halbzeit. Bereits in der 9. Minute erzielte Belmin Idrizovic mit einem trockenen Schuss aus 16 Metern die 1:0-Führung. Dabei war Idrizovic zunächst nicht in der Startelf vorgesehen. Doch beim Aufwärmen bekam Spielertrainer Niko Jelisic wieder Probleme mit seinem eh schon lädierten rechten Sprunggelenk, also kam Idrizovic zu seinem Startelf-Einsatz. Das 2:0 (32.) erzielt Faton Dzemailji mit der Marke Traumtor: Nach einem Abwurf von Torwart Felix Thiel nimmt Belmin Idrizovic den Ball auf der linken Seite auf. Mit einem genialen Pass schickt er Faton Dzemailji auf die Reise. Der zimmert dann das Spielgerät humorlos aus 13 Metern von links ins rechte Kreuzeck. In der Folge hatte der Gast weitere Möglichkeiten, ein weiteres Tor fiel nicht.